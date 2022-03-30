30 марта 2022

В Челябинске ищут 14-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, снег, лом, след, поиски
Организаторы поисков просят тех, кто владеет информацией, связаться с ними (фото из архива) Фото:

В Челябинске ищут 14-летнюю девушку. Как говорится в сообщении поисковой группы, 28 марта девочка находилась на улице Красного Урала, 18. С тех пор ее никто не видел.

«На вид ей 15 лет. Рост 163 см, телосложение среднее, глаза серо-зеленые, волосы темные до плеч. Была одета в черную куртку и такого же цвета джинсы. На ногах черные кроссовки», — говорится в объявлении в группе «Легион Спас» в «ВКонтакте».

Организаторы просят всех, кто знает о местоположении девушки, сообщить им по указанным в объявлении номерам телефонов. Также выйти на связь с организаторами можно через их социальные сети.

Обновлено 23:05: девушку нашли.

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В Челябинске ищут 14-летнюю девушку. Как говорится в сообщении поисковой группы, 28 марта девочка находилась на улице Красного Урала, 18. С тех пор ее никто не видел. «На вид ей 15 лет. Рост 163 см, телосложение среднее, глаза серо-зеленые, волосы темные до плеч. Была одета в черную куртку и такого же цвета джинсы. На ногах черные кроссовки», — говорится в объявлении в группе «Легион Спас» в «ВКонтакте». Организаторы просят всех, кто знает о местоположении девушки, сообщить им по указанным в объявлении номерам телефонов. Также выйти на связь с организаторами можно через их социальные сети. Обновлено 23:05: девушку нашли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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