Организаторы поисков просят тех, кто владеет информацией, связаться с ними (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ищут 14-летнюю девушку. Как говорится в сообщении поисковой группы, 28 марта девочка находилась на улице Красного Урала, 18. С тех пор ее никто не видел.

«На вид ей 15 лет. Рост 163 см, телосложение среднее, глаза серо-зеленые, волосы темные до плеч. Была одета в черную куртку и такого же цвета джинсы. На ногах черные кроссовки», — говорится в объявлении в группе «Легион Спас» в «ВКонтакте».

Организаторы просят всех, кто знает о местоположении девушки, сообщить им по указанным в объявлении номерам телефонов. Также выйти на связь с организаторами можно через их социальные сети.

Обновлено 23:05: девушку нашли.