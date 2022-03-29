Застройщик логопарка «Пятерочки» и Ozon выиграл суд с Минобороны

Судебные разбирательства шли больше года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

17 арбитражный апелляционный суд признал незаконным включение в охранную зону Минобороны территории, где строится логопарк «Кольцовский». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — указано в карточке дела. Заседание прошло сегодня. Ранее Арбитражный суд Свердловской области встал также встал на сторону истца — группы «Атлас Девелопмент», застройщика логопарка. Однако Министерство обороны РФ подало апелляционную жалобу.

Как пояснила URA.RU юрист компании Ольга Соколова, пока решение вынесено по одному из трех спорных участков. По двум другим суд первой инстанции застройщику отказал.

«Требования по всем трем участкам были одинаковые, но иски рассматривали разные судьи. Один решил в нашу пользу, другой — в пользу Минобороны», — рассказала юрист.

Компания оспорила эти решения. Заседания апелляционного суда по ним пройдут 19 апреля. Как отметил генеральный директор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер, это решение суда должно стать прецедентом в аналогичных спорах застройщиков с Минобороны.

«Мы довольны решением суда, добивались этого давно. Надеемся, что оно поможет другим компаниям, чьи участки также попали в охранную зону Минобороны», — отметил Владимир Городенкер.

Логопарк попал в охранную зону одного из объектов Минобороны, расположенного в поселке Кольцово. Это склад по хранению материальных и технических средств службы горючего войсковой части 58661-20. Четырехкилометровая запретная зона была установлена 22 января 2021 года. В ее описании говорилось, что на территории запрещается любое строительство, «создающее угрозу безопасности военного объекта». В границы зоны также попали аэропорт Кольцово, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и часть объектов Универсиады-2023. В феврале 2022 года, после года судебных разбирательств, Минобороны отказалось от своих претензий и сократило запретную зону склада.

Общая плошадь логопарка «Кольцовский» — 120 гектаров. На этой территории находятся новый завод хлебокомбината СМАК, распределительные центры торговой сети «Пятерочка» и Ozon, два торговых центра и другие объекты.

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