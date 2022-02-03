Большая запретная зона возле Кольцово появилась в январе 2021-го, ее отмены добивались почти год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны РФ существенно сократило запретную зону рядом с аэропортом Кольцово, которая могла остановить любое строительство на юго-западе Екатеринбурга. Об этом говорится в определении Семнадцатого апелляционного арбитражного суда (г. Пермь). Из документа следует, что соответствующий приказ замминистра обороны РФ подписал еще 9 ноября 2021-го.

«В судебном заседании суда апелляционной инстанции, проведенном 01.02.2022 г., представитель заявителя <…> просил приобщить копию приказа заместителя министра обороны Российской Федерации от 09.11.2021 г. № 992, <…> которым изменена граница запретной и охранной зон военного объекта — склада по хранению материальных и технических средств службы горючего войсковой части 58661-20 (г. Екатеринбург, пос. Кольцово), установлены границы зон по внешней границе военного объекта», — указано в определении.

Четырехкилометровая запретная зона вокруг Кольцово появилась 22 января 2021 года — в соответствии с приказом Минобороны от 24 сентября 2018 года. В ее описании говорилось, что на территории запрещается любое строительство, «создающее угрозу безопасности военного объекта». Под военным объектом имеется в виду склад горючего при в/ч №58661-20. Запретная зона накрыла аэропорт Кольцово и одноименный поселок, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), логопарк «Кольцовский», а также незначительный участок для объектов Универсиады-2023. Появление зоны стало неожиданностью для строителей, имеющих интерес на территории.

Некоторые бизнесмены долго, почти весь год, вели кулуарные переговоры со свердловскими властями и военными, писали в их прокуратуру. «Впоследствии стало понятно, что произошла ошибка. Офицеры и сами это признавали», — говорит один из участников консультаций. Владимир Городенкер («Атлас Девелопмент»), который строит логопарк «Кольцовский», выбрал другую тактику — он пошел в суд. Разбирательство продолжается. Как раз из него и стало известно о решении Минобороны.

Ранее URA.RU писало, что Росавиация утвердила проект приаэродромной территории (ПАТ) вокруг Кольцово, которая также накладывает ограничения для девелоперов. Документ, из-за которого тоже был конфликт, является компромиссным по сравнению с тем, который рассматривали изначально. Но этот спор еще не завершен.

Изначально запретная зона вокруг Кольцово выглядела так. Теперь она ограничивается лишь забором военного склада Фото: скрин

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