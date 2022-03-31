В деревне Большая Тавра (Свердловская область) простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Земляки рассказали URA.RU, каким запомнили героя.
«Владик был ответственным и очень добрым — об этом говорили все, кто был на похоронах. Он был старшим из пятерых детей, и, поскольку отец работает вахтовым методом, помогал матери по хозяйству, заботился о младших братьях и сестрах», — рассказала жительница Большой Тавры.
После девятого класса юноша поступил в аграрный колледж, окончил его по специальности «автомеханика» и ушел служить в армию — моряком в Калининграде. После срочной службы Сагитов остался служить по контракту, переобучившись на танкиста, и в 2020 году заключил второй контракт. 20 марта ефрейтор погиб от осколочного ранения в бою под Мариуполем.
«Администрация района и военкомат помогли с организацией похорон. Прощались с погибшим солдатом с воинскими почестями: военные несли гроб на руках, играл духовой оркестр, стоял почетный караул, стрелковая группа выпустила салют из трех залпов. На похоронах было более 300 человек — Владислава знали и любили все жители деревни», — сказал агентству замглавы администрации Красноуфимского района по соцвопросам Роман Родионов.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных Сил РФ осуществляются на различных направлениях, но самые ожесточенные бои идут в Мариуполе. По официальным данным, город зачищен от украинских националистов на 90 процентов.
В деревне Большая Тавра (Свердловская область) простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Земляки рассказали URA.RU, каким запомнили героя. «Владик был ответственным и очень добрым — об этом говорили все, кто был на похоронах. Он был старшим из пятерых детей, и, поскольку отец работает вахтовым методом, помогал матери по хозяйству, заботился о младших братьях и сестрах», — рассказала жительница Большой Тавры. После девятого класса юноша поступил в аграрный колледж, окончил его по специальности «автомеханика» и ушел служить в армию — моряком в Калининграде. После срочной службы Сагитов остался служить по контракту, переобучившись на танкиста, и в 2020 году заключил второй контракт. 20 марта ефрейтор погиб от осколочного ранения в бою под Мариуполем. «Администрация района и военкомат помогли с организацией похорон. Прощались с погибшим солдатом с воинскими почестями: военные несли гроб на руках, играл духовой оркестр, стоял почетный караул, стрелковая группа выпустила салют из трех залпов. На похоронах было более 300 человек — Владислава знали и любили все жители деревни», — сказал агентству замглавы администрации Красноуфимского района по соцвопросам Роман Родионов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных Сил РФ осуществляются на различных направлениях, но самые ожесточенные бои идут в Мариуполе. По официальным данным, город зачищен от украинских националистов на 90 процентов.