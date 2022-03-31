Свердловский танкист погиб в бою под Мариуполем. Фото

01 апреля 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Бывший моряк служил по контракту в танковых войсках (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В деревне Большая Тавра (Свердловская область) простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Земляки рассказали URA.RU, каким запомнили героя. «Владик был ответственным и очень добрым — об этом говорили все, кто был на похоронах. Он был старшим из пятерых детей, и, поскольку отец работает вахтовым методом, помогал матери по хозяйству, заботился о младших братьях и сестрах», — рассказала жительница Большой Тавры. После девятого класса юноша поступил в аграрный колледж, окончил его по специальности «автомеханика» и ушел служить в армию — моряком в Калининграде. После срочной службы Сагитов остался служить по контракту, переобучившись на танкиста, и в 2020 году заключил второй контракт. 20 марта ефрейтор погиб от осколочного ранения в бою под Мариуполем. «Администрация района и военкомат помогли с организацией похорон. Прощались с погибшим солдатом с воинскими почестями: военные несли гроб на руках, играл духовой оркестр, стоял почетный караул, стрелковая группа выпустила салют из трех залпов. На похоронах было более 300 человек — Владислава знали и любили все жители деревни», — сказал агентству замглавы администрации Красноуфимского района по соцвопросам Роман Родионов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных Сил РФ осуществляются на различных направлениях, но самые ожесточенные бои идут в Мариуполе. По официальным данным, город зачищен от украинских националистов на 90 процентов. Владислав Сагитов был добрым и скромным Фото: соцсети Парень служил уже по второму контракту Фото: соцсети Владислав заботился о младших сестрах и братьях Фото: соцсети Влад погиб под Мариуполем Фото: соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В деревне Большая Тавра (Свердловская область) простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Земляки рассказали URA.RU, каким запомнили героя. «Владик был ответственным и очень добрым — об этом говорили все, кто был на похоронах. Он был старшим из пятерых детей, и, поскольку отец работает вахтовым методом, помогал матери по хозяйству, заботился о младших братьях и сестрах», — рассказала жительница Большой Тавры. После девятого класса юноша поступил в аграрный колледж, окончил его по специальности «автомеханика» и ушел служить в армию — моряком в Калининграде. После срочной службы Сагитов остался служить по контракту, переобучившись на танкиста, и в 2020 году заключил второй контракт. 20 марта ефрейтор погиб от осколочного ранения в бою под Мариуполем. «Администрация района и военкомат помогли с организацией похорон. Прощались с погибшим солдатом с воинскими почестями: военные несли гроб на руках, играл духовой оркестр, стоял почетный караул, стрелковая группа выпустила салют из трех залпов. На похоронах было более 300 человек — Владислава знали и любили все жители деревни», — сказал агентству замглавы администрации Красноуфимского района по соцвопросам Роман Родионов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных Сил РФ осуществляются на различных направлениях, но самые ожесточенные бои идут в Мариуполе. По официальным данным, город зачищен от украинских националистов на 90 процентов.