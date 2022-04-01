Список концертов, которые еще не отменили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы «Пасош» в клубе «Свобода» в условиях закрытых танцполов. Екатеринбург, концерт, клуб свобода, свобода концерт холл
В Екатеринбурге еще остались концерты, которые можно посетить в апреле Фото:

Несмотря на то, что в Екатеринбурге ежедневно отменяют концерты, музыкальные площадки стараются радовать посетителей культурными событиями. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые до сих пор числятся в апрельском графике клубов и концертных площадок.

В апреле ККТ «Космос» ждет посетителей на стенд-ап шоу, спектакль и музыкальные концерты. В списке есть ранее перенесенное выступление симфонического оркестра и гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Ранее концерт должен был состоятся 20 марта, но его перенесли на 10 апреля 2022 года.

Клуб «Фабрика» устроит не только концерты, но и вечеринки. Так, например, площадка ждет гостей сразу на два мероприятия в один день — первого и 16 апреля. Самой насыщенной программой может похвастаться концерт-холл «Свобода» — в апреле здесь пройдет 15 концертов. Самая немногочисленная афиша у «МТС Live Холл» и Tele-club.

Ранее популярные концертные площадки начали отменять мероприятия после того, как 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию на Украине. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. За это время ККТ «Космос» сообщил об отмене выступления певицы Елка, в «МТС Live Холл» должна была выступать группа Bring Me The Horizon и украинский исполнитель Макс Барских. В «Фабрике» перенесли выступления группа «НАИВ», певица Монеточка и рэпер Рем Дигга, а в «Телеклубе» решила не выступать певица Луна.

Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

В ККТ «Космос» состоятся не только концерты, но и пройдет один спектакль
В клубе «Фабрика» в некоторые дни будет по два концерта в один день
Концерт-холл «Свобода» стал самой многочисленной по концертам площадкой
Самые скромные афиши в «МТС Live Холл» и Tele-club
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Несмотря на то, что в Екатеринбурге ежедневно отменяют концерты, музыкальные площадки стараются радовать посетителей культурными событиями. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые до сих пор числятся в апрельском графике клубов и концертных площадок. В апреле ККТ «Космос» ждет посетителей на стенд-ап шоу, спектакль и музыкальные концерты. В списке есть ранее перенесенное выступление симфонического оркестра и гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Ранее концерт должен был состоятся 20 марта, но его перенесли на 10 апреля 2022 года. Клуб «Фабрика» устроит не только концерты, но и вечеринки. Так, например, площадка ждет гостей сразу на два мероприятия в один день — первого и 16 апреля. Самой насыщенной программой может похвастаться концерт-холл «Свобода» — в апреле здесь пройдет 15 концертов. Самая немногочисленная афиша у «МТС Live Холл» и Tele-club. Ранее популярные концертные площадки начали отменять мероприятия после того, как 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию на Украине. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. За это время ККТ «Космос» сообщил об отмене выступления певицы Елка, в «МТС Live Холл» должна была выступать группа Bring Me The Horizon и украинский исполнитель Макс Барских. В «Фабрике» перенесли выступления группа «НАИВ», певица Монеточка и рэпер Рем Дигга, а в «Телеклубе» решила не выступать певица Луна. Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...