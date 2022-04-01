Список концертов, которые еще не отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге еще остались концерты, которые можно посетить в апреле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Несмотря на то, что в Екатеринбурге ежедневно отменяют концерты, музыкальные площадки стараются радовать посетителей культурными событиями. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые до сих пор числятся в апрельском графике клубов и концертных площадок.

В апреле ККТ «Космос» ждет посетителей на стенд-ап шоу, спектакль и музыкальные концерты. В списке есть ранее перенесенное выступление симфонического оркестра и гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Ранее концерт должен был состоятся 20 марта, но его перенесли на 10 апреля 2022 года.

Клуб «Фабрика» устроит не только концерты, но и вечеринки. Так, например, площадка ждет гостей сразу на два мероприятия в один день — первого и 16 апреля. Самой насыщенной программой может похвастаться концерт-холл «Свобода» — в апреле здесь пройдет 15 концертов. Самая немногочисленная афиша у «МТС Live Холл» и Tele-club.

Ранее популярные концертные площадки начали отменять мероприятия после того, как 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию на Украине. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. За это время ККТ «Космос» сообщил об отмене выступления певицы Елка, в «МТС Live Холл» должна была выступать группа Bring Me The Horizon и украинский исполнитель Макс Барских. В «Фабрике» перенесли выступления группа «НАИВ», певица Монеточка и рэпер Рем Дигга, а в «Телеклубе» решила не выступать певица Луна.

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В ККТ «Космос» состоятся не только концерты, но и пройдет один спектакль URA.RU

В клубе «Фабрика» в некоторые дни будет по два концерта в один день URA.RU

Концерт-холл «Свобода» стал самой многочисленной по концертам площадкой URA.RU

Самые скромные афиши в «МТС Live Холл» и Tele-club URA.RU

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