Магазины ХМАО изменили цены на товары Unilever и Nestle

В ХМАО стоимость товаров Unilever и Nestle значительно выросла по сравнению с мартом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Магазины ХМАО подняли цены на большинство товаров компаний Unilever и Nestle, которые пообещали поднять стоимость их продукции на 45% с 1 апреля. Однако на некоторые категории товаров цены поднимать не стали. Об этом рассказал журналист URA.RU.

«Стоимость растворимого кофе Nescafe Gold Origins Sumatra выросла до 898 рублей, в марте такая же упаковка кофе стоила 699 рублей. Упаковка готового завтрака Nesquik Duo стоила в марте 199 рублей, в апреле стоимость выросла до 222 рублей», — сказал корреспондент агентства, сравнив цены в магазине «Лента».

Средства для ухода за телом компании Unilever значительно изменились в цене. Так, шампунь Clear Vita Abe ранее стоил 367 рублей, на данный момент его стоимость составляет 499 рублей. Также шампунь Dove Hair Therapy в марте стоил 304 рубля, 1 апреля его стоимость составляет 401 рубль. Выросла стоимость на бытовую химию компании Unilever. Например, стоимость линейки средств для чистки стекол Cif в минувшем месяце составляла 299 рублей, в апреле его цена выросла до 349 рублей.

Однако часть товаров сохранили свою прежнюю стоимость. Например, растворимый кофе Nescafe 3в1 в прошлом месяце стоил 159 рублей, сейчас цена поднялась немного — 163 рубля. Стоимость черного чая марки Lipton не изменилась — упаковка с тысячью пакетиками стоит 357 рублей, как и в марте.

Ранее URA.RU писало, что компании Nestle и Unilever заявили о повышении цен на свою продукцию в российских магазинах от 10 до 45%. По заверениям компаний изменение стоимости их товаров вызван изменением ситуации на рынке.

Часть товаров в магазинах России подорожали после введения санкций со стороны западных стран. Лидеры стран Европы и США заявили, что должны нанести удар по всей экономике, социальной и гуманитарной сфере России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что «санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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