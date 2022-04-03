Президент Чехии Земан осудил события в Буче

04 апреля 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Милош Земан осудил события в Буче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Президент Чехии Милош Земан осудил события, произошедшие в городе Буча Киевской области. Политик выразил уверенность, что виновных накажет международный суд. «Президент республики Милош Земан осуждает убийство мирных жителей на Украине как военное преступление и верит, что оно будет справедливо наказано международным судом», — заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Сообщение опубликовано на сайте Пражского града. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время Украину уже уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Чехии Милош Земан осудил события, произошедшие в городе Буча Киевской области. Политик выразил уверенность, что виновных накажет международный суд. «Президент республики Милош Земан осуждает убийство мирных жителей на Украине как военное преступление и верит, что оно будет справедливо наказано международным судом», — заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Сообщение опубликовано на сайте Пражского града. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. За это время Украину уже уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном.