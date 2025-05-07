Пакистан заявил, что военные Индии подняли белый флаг

Индийские военные подняли белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщил министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар. По его словам, аналогичные действия со стороны Индии были зафиксированы и в других районах на линии контроля.
«Даже индийские СМИ показали кадры их разбитого самолета — правду больше нельзя скрывать», — передает Samaa.tv слова Тарара. Официальные власти Индии пока не подтвердили эту информацию.
Тарар также подчеркнул, что Пакистан соблюдает правила ведения войны, несмотря на то, что подвергся нападению, и что удары наносились исключительно по военным объектам. По мнению пакистанского министра, Индия сталкивается с унижением не только из-за неудачного исхода своей военной кампании, но и вследствие необходимости публично признать поражение на международной арене и поднять белый флаг.
По сообщению телеканала, белый флаг индийские военные подняли после того, как ВВС Пакистана уничтожили пять индийских истребителей. Официального подтверждения этой информации со стороны Индии не поступало. Как отмечает издание со ссылкой на информированные источники в сфере безопасности, пакистанские военные нанесли значительный урон ряду индийских военных объектов, расположенных вдоль линии контроля. Среди наиболее пострадавших объектов называется комплекс Чора, где, по утверждению источников, был поднят белый флаг. Власти Исламабада сообщили о восьми погибших в результате ударов и 35 раненых.
В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии провели операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана и в оккупированных районах Джамму и Кашмира. По данным Минобороны Индии, целью операции стало предотвращение новых террористических атак, которые, по информации разведки, планировались с этих территорий.
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