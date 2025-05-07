Володин дал четкий ответ россиянам, которые жалуются на уловки банков

Володин: банки не имеют права менять условия по кредитам в одностороннем порядке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вячеслав Володин напомнил, что банки не могут менять условия по кредитам в одностороннем порядке
Вячеслав Володин напомнил, что банки не могут менять условия по кредитам в одностороннем порядке Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на жалобы россиян, которые отмечают, что зачастую банки в одностороннем порядке ухудшают кредитные условия: повышают тарифы на обслуживание и увеличивают процентные ставки по кредитам. Он напомнил, что согласно российскому законодательству банки не имеют права менять условия уже заключенного договора.

«Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. Он также напомнил, что с марта этого года вступила в силу норма федерального закона, которая обязывает банки раскрывать все условия выдачи займов и информировать клиентов о возможных рисках.

«Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее российские банки уже сталкивались с критикой со стороны клиентов из-за блокировок операций, снижения лимитов по кредитным картам и изменения условий обслуживания, особенно для тех, кто не платил проценты. Недавно Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на жалобы россиян, которые отмечают, что зачастую банки в одностороннем порядке ухудшают кредитные условия: повышают тарифы на обслуживание и увеличивают процентные ставки по кредитам. Он напомнил, что согласно российскому законодательству банки не имеют права менять условия уже заключенного договора. «Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. Он также напомнил, что с марта этого года вступила в силу норма федерального закона, которая обязывает банки раскрывать все условия выдачи займов и информировать клиентов о возможных рисках. «Граждане при оформлении кредитов, заключении договоров о других банковских услугах должны быть максимально проинформированы. Это важно для принятия взвешенного решения», — подчеркнул председатель Госдумы. Ранее российские банки уже сталкивались с критикой со стороны клиентов из-за блокировок операций, снижения лимитов по кредитным картам и изменения условий обслуживания, особенно для тех, кто не платил проценты. Недавно Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...