Поставки германских вооружений, включая БМП Puma, танки Leopard и ракеты Taurus, не спасут режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Что касается угроз поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то ... это намерение неслучайно было обставлено рядом оговорок... Впрочем, как показывает опыт поставок тех же германских БМП Puma и танков Leopard, никакие Taurus режим Зеленского не спасут», — отметила Захарова в разговоре с РИА Новости.
Политик подчеркнула, что для реализации поставок ракет потребуется согласование с будущими партнерами по правительственной коалиции, бундестагом, а также союзниками и партнерами Германии. Среди них по этому вопросу существуют противоположные мнения.
Ранее Владислав Масленников, возглавляющий департамент европейских проблем МИД России, сообщил, что заявления Германии о возможной передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus могли быть использованы как инструмент давления и предмет торга со стороны Евросоюза в отношениях с США, пишет RT. По мнению дипломата, подобные шаги были предприняты для того, чтобы европейские государства смогли обеспечить себе участие в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
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