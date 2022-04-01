Пермские власти потратят почти 600 млн на ремонт трех дорог

Ремонт начнется в летний период Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми будут ремонтировать три автомобильные дороги: улицу Окулова, Ленина и шоссе Космонавтов. Городские власти объявили открытые конкурсы на поиск подрядчиков, которые выполнят эти работы. Соответствующие объявления появились на сайте госзакупок.

«Начальная цена контракта на ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Крисанова до площади Гайдара) — 300 млн рублей. На ремонт шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до ул. Малкова) — 250 млн рублей. На ремонт ул. Окулова (от Соборной площади до ул. Свердловской) — 41,6 млн рублей», — указано в карточках закупок.

Подрядчики должны будут заменить дорожное полотно, дорожные знаки, установить бортовые камни, обустроить парковочные карманы, посадить деревья и кустарники, обустроить газон. Кроме того, победитель конкурса должен будет установить скамейки, урны и велопарковки. Работы будут проведены в 2022 и 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ищут желающих отремонтировать кладбище. Согласно техзаданию, с Северного кладбища нужно убрать 96 аварийных деревьев и отремонтировать грунтовую дорогу.