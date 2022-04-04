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01 апреля 2022

В ХМАО чиновник, сбивший пешехода, уволился из мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Чиновник из Ханты-Мансийска, сбивший пешехода, уволился из мэрии Фото:

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, уволился из мэрии. Информацию об увольнении URA.RU подтвердили в администрации города.

«Андрей Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент на его место никто не назначен», — сказали в администрации.

В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов рассказал, что уволился в связи с происшествием. «Увольнение связано с тем, что необходимо заниматься тем случаем, который произошел. Поэтому принято решение уволиться», — сказал Кузнецов.

Ранее URA.RU писало, что момент ДТП с участием Кузнецова был опубликован в социальных сетях Ханты-Мансийска. Чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

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Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, уволился из мэрии. Информацию об увольнении URA.RU подтвердили в администрации города. «Андрей Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент на его место никто не назначен», — сказали в администрации. В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов рассказал, что уволился в связи с происшествием. «Увольнение связано с тем, что необходимо заниматься тем случаем, который произошел. Поэтому принято решение уволиться», — сказал Кузнецов. Ранее URA.RU писало, что момент ДТП с участием Кузнецова был опубликован в социальных сетях Ханты-Мансийска. Чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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