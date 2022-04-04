В ХМАО чиновник, сбивший пешехода, уволился из мэрии

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, уволился из мэрии. Информацию об увольнении URA.RU подтвердили в администрации города.
«Андрей Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент на его место никто не назначен», — сказали в администрации.
В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов рассказал, что уволился в связи с происшествием. «Увольнение связано с тем, что необходимо заниматься тем случаем, который произошел. Поэтому принято решение уволиться», — сказал Кузнецов.
Ранее URA.RU писало, что момент ДТП с участием Кузнецова был опубликован в социальных сетях Ханты-Мансийска. Чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, сбивший 29 марта пешехода, уволился из мэрии. Информацию об увольнении URA.RU подтвердили в администрации города. «Андрей Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент на его место никто не назначен», — сказали в администрации. В разговоре с корреспондентом агентства Кузнецов рассказал, что уволился в связи с происшествием. «Увольнение связано с тем, что необходимо заниматься тем случаем, который произошел. Поэтому принято решение уволиться», — сказал Кузнецов. Ранее URA.RU писало, что момент ДТП с участием Кузнецова был опубликован в социальных сетях Ханты-Мансийска. Чиновник из администрации на джипе сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.