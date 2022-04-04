Отдаленные поселения ХМАО остаются без дорог

В Сургутском районе полностью закрыли зимние автодороги и ледовые переправы. С 6 апреля будут закрыты автозимники в Кондинском районе. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО.
«В связи с окончанием срока эксплуатации, приказом „Управление автомобильных дорог“ ХМАО закрывается движение транспортных средств по всем зимним автомобильным дорогам в Сургутском районе», — сказано в сообщении. В управлении добавили, что с 6 апреля также закрываются все зимние автодороги в Кондинском районе.
На данный момент, согласно отчету управления, полностью закрыты зимники и ледовые переправы только в Сургутском районе. В Нижневартовском районе закрыт проезд «Нижневартовск — Вампуголс, Былино». Вместе с этим на всех действующих зимних автодорогах введено ограничение на вес автомобилей от 5 до 15 тон.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала чиновников из-за жалоб на автозимники. Планировалось, что строительство зимних дорог и ледовых переправ завершится 25 декабря. Однако дорожники не успели завершить работы в срок.
В Сургутском районе полностью закрыли зимние автодороги и ледовые переправы. С 6 апреля будут закрыты автозимники в Кондинском районе. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог ХМАО. «В связи с окончанием срока эксплуатации, приказом „Управление автомобильных дорог“ ХМАО закрывается движение транспортных средств по всем зимним автомобильным дорогам в Сургутском районе», — сказано в сообщении. В управлении добавили, что с 6 апреля также закрываются все зимние автодороги в Кондинском районе. На данный момент, согласно отчету управления, полностью закрыты зимники и ледовые переправы только в Сургутском районе. В Нижневартовском районе закрыт проезд «Нижневартовск — Вампуголс, Былино». Вместе с этим на всех действующих зимних автодорогах введено ограничение на вес автомобилей от 5 до 15 тон. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала чиновников из-за жалоб на автозимники. Планировалось, что строительство зимних дорог и ледовых переправ завершится 25 декабря. Однако дорожники не успели завершить работы в срок.