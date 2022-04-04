CК возбудил уголовное дело после избиения пермской школьницы

Возбудить уголовное дело Александр Бастрыкин поручил главе пермского СК Денису Головкину Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае после реакции главы СКР Александра Бастрыкина на групповое избиение школьницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту избиения малолетней жительницы города Березники возбуждено и расследуется уголовное дело. По статье „хулиганство“ (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — указано на сайте.

URA.RU писало, что группа школьников устроила расправу над сверстницей. Они жестоко избили девочку 2009 года рождения, снимая происходящее на мобильный телефон, а затем разместили видеозапись в соцсетях. После этого Бастрыкин поручил главе пермского СК Денису Головкину «незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы и доложить об обстоятельствах преступления».

Участники избиения, а также потерпевшая, допрошены. Степень вреда, причиненного школьнице, установит судебно-медицинская экспертиза.