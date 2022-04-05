05 апреля 2022
04 апреля 2022

В ХМАО остановился рост цен на квартиры впервые за три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
В ХМАО стоимость недвижимости не менялась с января Фото:
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В ХМАО остановился рост цен на вторичное жилье и новостройки, а последний скачек цен был зафиксирован в январе. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» Виталий Бельский.

«Последнее повышение цен было в январе. На вторичном рынке стоимость квадратного метра не изменилась. Изменились процентные ставки по ипотекам, но их компенсирует госпрограмма, которую можно использовать при приобретении жилья в новостройках», — говорит Виталий Бельский.

По словам риэлтора, тем не менее некоторые собственники вторички, которые собирались продавать квартиры, теперь отказываются от этого. «Процентные ставки выросли, как и платежи по ипотечным кредитам, поэтому подобрать квартиру под расширение с доступом к Госпрограмме (она в ХМАО распространяется исключительно на новостройки) достаточно сложно», — уточнил Бельский.

Ранее URA.RU сообщало, что похожим образом рынок вторичного жилья повел себя и в Екатеринбурге. Там рост стоимости квартир на вторичном рынке не прекратился, но темпы роста заметно снизились. О том, что недвижимость будет дешеветь, агентству рассказала и аналитик Татьяна Решетникова. По ее мнению, из-за высоких ипотечных ставок уже к осени стоимость квадратного метра жилья упадет на четверть.

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В ХМАО остановился рост цен на вторичное жилье и новостройки, а последний скачек цен был зафиксирован в январе. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» Виталий Бельский. «Последнее повышение цен было в январе. На вторичном рынке стоимость квадратного метра не изменилась. Изменились процентные ставки по ипотекам, но их компенсирует госпрограмма, которую можно использовать при приобретении жилья в новостройках», — говорит Виталий Бельский. По словам риэлтора, тем не менее некоторые собственники вторички, которые собирались продавать квартиры, теперь отказываются от этого. «Процентные ставки выросли, как и платежи по ипотечным кредитам, поэтому подобрать квартиру под расширение с доступом к Госпрограмме (она в ХМАО распространяется исключительно на новостройки) достаточно сложно», — уточнил Бельский. Ранее URA.RU сообщало, что похожим образом рынок вторичного жилья повел себя и в Екатеринбурге. Там рост стоимости квартир на вторичном рынке не прекратился, но темпы роста заметно снизились. О том, что недвижимость будет дешеветь, агентству рассказала и аналитик Татьяна Решетникова. По ее мнению, из-за высоких ипотечных ставок уже к осени стоимость квадратного метра жилья упадет на четверть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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