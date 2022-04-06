Московский дизайнер предложила вернуть дома моды как в СССР

Дизайнер Кристина Долматова хотела бы вернуть дома моды, которые были популярны в СССР Фото: Размик Закарян © URA.RU

Московский дизайнер Кристина Долматова предложила вернуть дома моды, чтобы поддержать развитие модной индустрии в России. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU.

«Я человек позитивный, верю и всегда верила в то, что когда-то должен настать наш рассвет. Помню советские времена, когда у нас были красивые дома моды, русские манекенщицы, которых любил и уважал весь мир. Хотелось бы вернуться к этому времени», — поделилась мыслями Долматова.

Также девушка считает, что даже в ЦУМе в Москве должны преобладать российские бренды, сейчас ассортимент универмага преимущественно состоит из иностранных брендов. «Мы должны объединяться, любить себя, свое производство, уважать свое население. Это время [проведения спецоперации] как раз и показало отношение других стран [к нам]. Если мы себя любим и уважаем, то нужно поддерживать своих», — сообщила владелица бренда KD by Kristina Dolmatova.

В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля проходит Ekaterinburg Fashion Week. В течение шести дней на площадке Уральского центра развития дизайна российские дизайнеры представят детские и взрослые коллекции. Вчера, 5 апреля, новые модели одежды показали бренды, которые работают в модной индустрии в течение многих лет. Помимо готических нарядов, дизайнер бренда HARD представила первую IT-куртку на Урале.

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