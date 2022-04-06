Московский дизайнер предложила вернуть дома моды как в СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
16-ый сезон Недели моды. Екатеринбург, показ дизайнерской одежды, показ мод
Дизайнер Кристина Долматова хотела бы вернуть дома моды, которые были популярны в СССР Фото:

Московский дизайнер Кристина Долматова предложила вернуть дома моды, чтобы поддержать развитие модной индустрии в России. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU.

«Я человек позитивный, верю и всегда верила в то, что когда-то должен настать наш рассвет. Помню советские времена, когда у нас были красивые дома моды, русские манекенщицы, которых любил и уважал весь мир. Хотелось бы вернуться к этому времени», — поделилась мыслями Долматова.

Также девушка считает, что даже в ЦУМе в Москве должны преобладать российские бренды, сейчас ассортимент универмага преимущественно состоит из иностранных брендов. «Мы должны объединяться, любить себя, свое производство, уважать свое население. Это время [проведения спецоперации] как раз и показало отношение других стран [к нам]. Если мы себя любим и уважаем, то нужно поддерживать своих», — сообщила владелица бренда KD by Kristina Dolmatova.

В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля проходит Ekaterinburg Fashion Week. В течение шести дней на площадке Уральского центра развития дизайна российские дизайнеры представят детские и взрослые коллекции. Вчера, 5 апреля, новые модели одежды показали бренды, которые работают в модной индустрии в течение многих лет. Помимо готических нарядов, дизайнер бренда HARD представила первую IT-куртку на Урале.

Если вы стали свидетелем интересного культурного феномена, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Московский дизайнер Кристина Долматова предложила вернуть дома моды, чтобы поддержать развитие модной индустрии в России. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU. «Я человек позитивный, верю и всегда верила в то, что когда-то должен настать наш рассвет. Помню советские времена, когда у нас были красивые дома моды, русские манекенщицы, которых любил и уважал весь мир. Хотелось бы вернуться к этому времени», — поделилась мыслями Долматова. Также девушка считает, что даже в ЦУМе в Москве должны преобладать российские бренды, сейчас ассортимент универмага преимущественно состоит из иностранных брендов. «Мы должны объединяться, любить себя, свое производство, уважать свое население. Это время [проведения спецоперации] как раз и показало отношение других стран [к нам]. Если мы себя любим и уважаем, то нужно поддерживать своих», — сообщила владелица бренда KD by Kristina Dolmatova. В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля проходит Ekaterinburg Fashion Week. В течение шести дней на площадке Уральского центра развития дизайна российские дизайнеры представят детские и взрослые коллекции. Вчера, 5 апреля, новые модели одежды показали бренды, которые работают в модной индустрии в течение многих лет. Помимо готических нарядов, дизайнер бренда HARD представила первую IT-куртку на Урале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...