Минобороны РФ: Киев готовит другие провокации по типу Бучи

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Минобороны РФ получило доказательства о новых провокациях со стороны украинских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти готовят новые провокации с участием мирного населения, аналогичные тем, что были устроены в Буче. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, провокации готовятся в Конотопе и Тростянце, а также Бородянке и Катюжанке.

«В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также Бородянке и Катюжанке Киевской области. Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы в результате действий российской армии», — цитирует заявление Минобороны РФ РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи в Киевской области. После они засняли на видео разрушения и «многочисленных погибших». Эти материалы, по данным Минобороны РФ, киевские власти намерены передать в западные СМИ. В ведомстве уверили, что мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов.

«Россия имеет оперативную доказательную базу о готовящихся преступлениях. Подобный бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес ВС России на этот раз не пройдет», — заявили в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Глава государства пояснил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН.

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Украинские власти готовят новые провокации с участием мирного населения, аналогичные тем, что были устроены в Буче. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, провокации готовятся в Конотопе и Тростянце, а также Бородянке и Катюжанке. «В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также Бородянке и Катюжанке Киевской области. Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы в результате действий российской армии», — цитирует заявление Минобороны РФ РИА «Новости». В ведомстве сообщили, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи в Киевской области. После они засняли на видео разрушения и «многочисленных погибших». Эти материалы, по данным Минобороны РФ, киевские власти намерены передать в западные СМИ. В ведомстве уверили, что мирным жителям, участвующим в постановке, заплатили по 25 долларов. «Россия имеет оперативную доказательную базу о готовящихся преступлениях. Подобный бучинскому сценарий с необоснованными обвинениями в адрес ВС России на этот раз не пройдет», — заявили в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Глава государства пояснил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН.
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