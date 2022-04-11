Федеральный министр наградил миллиардера Пумпянского

Пумпянскому вручили награду «Почетный строитель России» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин вручил награду «Почетный строитель России» уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Информация об этом размещена на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Глава Минстроя России Ирек Файзуллин наградил члена Бюро Правления РСПП, сопредседателя Комитета по промышленной политике и техническому регулированию Дмитрия Пумпянского знаком „Почетный строитель России“», — говорится в сообщении. Награждение состоялось перед совещанием по взаимодействию в сфере технического регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве.

Ранее Великобритания и страны Евросоюза ввели санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. После чего миллиардер вышел из бенефициаров «Трубной металлургической компании» и «Синары», а также вместе с сыном покинул советы директоров компаний.

Санкции связаны с тем, что утром 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине, однако ограничения вводились и ранее. По словам президента России Владимира Путина, их цель — отмена России. Он также подчеркивает, что приоритетом армии РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ.