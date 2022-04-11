11 апреля 2022

Пермяк поджег спящего мужчину, пытаясь его спасти

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Рабочая поездка по городу №2. Екатеринбург, скамейка, пиво, пустая бутылка, стеклотара
Потерпевший пытался прикурить, когда его облили из бутылки Фото:

Житель Чайковского (Пермский край) пытался разбудить спящего на улице мужчину, а в результате поджег его. Как рассказали в полиции, подозреваемый растолкал спящего на скамейке, но тот, будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью.

«Тогда гражданин взял в руку бутылку с прозрачной жидкостью, что находилась рядом с лежащим на лавке мужчиной, и облил его содержимым бутылки. В этот момент потерпевший пытался прикурить сигарету. От искры одежда на нем загорелась», — сообщается на сайте ГУ МВД по пермскому краю.

Пострадавшего отвезли в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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Житель Чайковского (Пермский край) пытался разбудить спящего на улице мужчину, а в результате поджег его. Как рассказали в полиции, подозреваемый растолкал спящего на скамейке, но тот, будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью. «Тогда гражданин взял в руку бутылку с прозрачной жидкостью, что находилась рядом с лежащим на лавке мужчиной, и облил его содержимым бутылки. В этот момент потерпевший пытался прикурить сигарету. От искры одежда на нем загорелась», — сообщается на сайте ГУ МВД по пермскому краю. Пострадавшего отвезли в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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