Пермяк поджег спящего мужчину, пытаясь его спасти

Потерпевший пытался прикурить, когда его облили из бутылки Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Житель Чайковского (Пермский край) пытался разбудить спящего на улице мужчину, а в результате поджег его. Как рассказали в полиции, подозреваемый растолкал спящего на скамейке, но тот, будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью.

«Тогда гражданин взял в руку бутылку с прозрачной жидкостью, что находилась рядом с лежащим на лавке мужчиной, и облил его содержимым бутылки. В этот момент потерпевший пытался прикурить сигарету. От искры одежда на нем загорелась», — сообщается на сайте ГУ МВД по пермскому краю.

Пострадавшего отвезли в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.