Пермяк поджег спящего мужчину, пытаясь его спасти

Житель Чайковского (Пермский край) пытался разбудить спящего на улице мужчину, а в результате поджег его. Как рассказали в полиции, подозреваемый растолкал спящего на скамейке, но тот, будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью.
«Тогда гражданин взял в руку бутылку с прозрачной жидкостью, что находилась рядом с лежащим на лавке мужчиной, и облил его содержимым бутылки. В этот момент потерпевший пытался прикурить сигарету. От искры одежда на нем загорелась», — сообщается на сайте ГУ МВД по пермскому краю.
Пострадавшего отвезли в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Житель Чайковского (Пермский край) пытался разбудить спящего на улице мужчину, а в результате поджег его. Как рассказали в полиции, подозреваемый растолкал спящего на скамейке, но тот, будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью. «Тогда гражданин взял в руку бутылку с прозрачной жидкостью, что находилась рядом с лежащим на лавке мужчиной, и облил его содержимым бутылки. В этот момент потерпевший пытался прикурить сигарету. От искры одежда на нем загорелась», — сообщается на сайте ГУ МВД по пермскому краю. Пострадавшего отвезли в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.