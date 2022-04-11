Адвокат из ХМАО пойдет под суд из-за нападения на полицейского

Мужчина сначала без причины вызвал полицейских, а затем напал на одного из них Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адвоката из Нижневартовска будут судить за пьяное нападение на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Источник агентства из правоохранительных органов пояснил, что речь идет о члене Адвокатской палаты ХМАО Сергее Мизенковом.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката окружной адвокатской палаты. Он обвиняется в применении насилия и оскорбление представителя власти (часть 1 статьи 318 и статья 319 УК РФ)», — рассказал пресс-секретарь СКР. «Речь идет об адвокате Сергее Мизенкове», — добавляет информатор из числа силовиков.

По версии следствия, вечером 20 октября 2021 года Мизенков будучи пьяным, сообщил в полицию о мужчине, который якобы распространял наркотики. В разговоре с обвиняемым полицейские выяснили, что вызов был ложным. Затем адвокат начал оскорблять правоохранителей и был доставлен в отдел для оформления протокола. По пути Мизенков неоднократно толкал полицейского, а также нанес ему не менее трех ударов в область груди и угрожал. Материалы дела переданы в суд, который определит дальнейшую судьбу адвоката.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили адвоката, избившего ребенка из-за взрыва петард. Судом установлено, что в 2014 году мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика, взорвавшего неподалеку от него петарду, адвоката приговорили к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы.

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