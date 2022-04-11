11 апреля 2022
10 апреля 2022
09 апреля 2022

Глава Минздрава РФ похвалил ХМАО за успехи в борьбе с онкологией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил успехи Югры в борьбе с онкологией Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко похвалил Югру за успешное освоение технологий диагностики онкологических заболеваний. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Здравоохранение Урала», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Для этого сделаны программы по диспансеризации, дополнительная оплата медикам за выявленный случай онкологии. Для этого создана вертикально интегрированная медицинская информационная система, в которую заносится каждый пациент, и сегодня регионы внедряют ее. Один из лидеров — Ханты-Мансийский автономный округ. Они сделали первыми в стране эту информационную систему, и каждый пациент имеет план ведения химиотерапии, лучевой терапии, чтобы максимально сохранить жизнь. И это уже сегодня дает свои результаты — почти 5% снижения смертности по пациентам с онкологическими заболеваниями», — заявил Мурашко.

Ранее URA.RU сообщало о визите главы российского Минздрава в столицу Урала. Само мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург — Экспо».

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко похвалил Югру за успешное освоение технологий диагностики онкологических заболеваний. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Здравоохранение Урала», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Для этого сделаны программы по диспансеризации, дополнительная оплата медикам за выявленный случай онкологии. Для этого создана вертикально интегрированная медицинская информационная система, в которую заносится каждый пациент, и сегодня регионы внедряют ее. Один из лидеров — Ханты-Мансийский автономный округ. Они сделали первыми в стране эту информационную систему, и каждый пациент имеет план ведения химиотерапии, лучевой терапии, чтобы максимально сохранить жизнь. И это уже сегодня дает свои результаты — почти 5% снижения смертности по пациентам с онкологическими заболеваниями», — заявил Мурашко. Ранее URA.RU сообщало о визите главы российского Минздрава в столицу Урала. Само мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург — Экспо».
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