Алексей Текслер рассказал Новоку о дефиците пропускной способности ГРС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился в Москве со своим бывшим руководителем, вице-премьером РФ Александром Новаком. Стороны 12 апреля обсудили перспективы развития ТЭК и газификации в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы области.

«Текслер и Новак обсудили перспективы развития ТЭК и газификации в регионе. Уровень газификации области составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%», — отметили в пресс-службе.

Губернатор подчеркнул, что в 2022 году выделен 1 млрд рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 км. В регионе 87 тыс. 593 домовладения вошли в план-график догазификации.

«Проблема развития систем газоснабжения требует комплексного и своевременного решения. Дефицит пропускной способности ГРС ставит под угрозу не только выполнение программы догазификации, но и развитие региона в целом», — акцентировал внимание Текслер.

Вопрос дефицита пропускной способности ГРС Александр Новак взял на особый контроль. Входе рабочей встречи он дал ряд поручений профильным ведомствам по решению проблемы.

Ранее Текслер и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили меры поддержки экономики региона и сохранения доходов южноуральцев. Соответствующий разговор также состоялся в ходе рабочей встречи в Москве.

Текслер работал замминистра энергетики РФ до назначения врио губернатора области в марте 2019 года. Ведомством тогда руководил Новак. Федеральный министр прилетал в Челябинск на инаугурацию губернатора.

Губернатор Алексей Текслер и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провели рабочую встречу пресс-служба губернатора Челябинской области

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