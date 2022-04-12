СК попросит об аресте челябинского силовика, задержанного ФСБ

Заседание пройдет в Центральном районном суде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет планирует выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, задержанного при передаче взятки следователю СК. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Ходатайство будет рассмотрено 13 апреля в Центральном районном суде. Дело расследует второй отдел по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области», — рассказал источник.

В пресс-службе суда сообщили, что ходатайство следователя пока не поступало. В пресс-службах СУ СКР, УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области информацию о задержании силовика не комментируют.

Ранее стало известно, что сотрудник полиции передал 400 тыс. рублей следователю следственного комитета за принятие незаконного решения в отношении фигуранта уголовного дела. Следователь изначально рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денежных средств проходила под контролем УФСБ. Сейчас мужина задержан на 48 часов.