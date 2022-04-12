Мужчины рыбачили на тонком льду озера Фото: Размик Закарян © URA.RU

Два рыбака ушли под лед Исетского озера в Среднеуральске (Свердловская область). Сотрудникам МЧС удалось найти и спасти обоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

«На Исетском озере (г. Среднеуральск) прошла спасательная операция двух рыбаков, провалившихся под лед. Рыбаки самостоятельно выбрались на ледовую поверхность и ожидали прибытия спасателей», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Спасатели прибыли на надувной резиновой лодке «Фрегат». Поиски длились 10 минут. Для спасения рыбаков пришлось привлечь помощь вертолета «Ми-8» МЧС России. «Вертолетом рыбаки были подняты на борт с помощью спускового роликового устройства и направлены в аэропорт „Кольцово“. Состояние рыбаков удовлетворительное», — уточнили в пресс-службе. Всего к спасательной операции привлекались 14 человек и 4 единицы спецтехники.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС спасли пьяного мужчину, провалившегося под лед реки Исети в Екатеринбурге. Находясь в воде, мужчина получил серьезное обморожение. Его госпитализировали.

Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС