Пермские экстремалы начинают сезон сплавов раньше. В мае вода может уйти

14 апреля 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Большая вода может уйти уже в мае, так что экстремалам будет скучно Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Из-за ранней весны любители экстрима из Пермского края начнут сезон сплавов по рекам раньше. Это связано с тем, что пик уровня воды может пройти быстрее, рассказали URA.RU местные гиды и турагентства. Сезон сплавов в Пермском крае традиционно начинается в конце апреля — начале мая. «Судя по нынешним погодным условиям, есть предположение, что вся вода уйдет раньше. А пик воды будет на предпоследние выходные апреля, а именно 23-24 числа. В идеале на первые майские», — рассказал агентству гид-инструктор Никита Жижин. По его мнению, после первых майских праздников большая вода уйдет, так что любителям экстрима на второй отрезок каникул будет уже скучно. В турфирме «Солана» рассказали URA.RU, что откроют сезон сплавов 29 апреля. Пока в компании ждут, когда на северных реках полностью растает лед. По словам представителя фирмы, в этом году никаких «сюрпризов» и изменений не должно быть. Самым опасным своим маршрутом инструкторы назвали реку Вижай. В туристической компании «Золотой компас» заявили, что первый сплав планируют провести уже 14 апреля, так как погода позволяет это сделать. Остальные туры начнутся на первомайских праздниках. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье установилась аномально теплая погода. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +20 градусов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Из-за ранней весны любители экстрима из Пермского края начнут сезон сплавов по рекам раньше. Это связано с тем, что пик уровня воды может пройти быстрее, рассказали URA.RU местные гиды и турагентства. Сезон сплавов в Пермском крае традиционно начинается в конце апреля — начале мая. «Судя по нынешним погодным условиям, есть предположение, что вся вода уйдет раньше. А пик воды будет на предпоследние выходные апреля, а именно 23-24 числа. В идеале на первые майские», — рассказал агентству гид-инструктор Никита Жижин. По его мнению, после первых майских праздников большая вода уйдет, так что любителям экстрима на второй отрезок каникул будет уже скучно. В турфирме «Солана» рассказали URA.RU, что откроют сезон сплавов 29 апреля. Пока в компании ждут, когда на северных реках полностью растает лед. По словам представителя фирмы, в этом году никаких «сюрпризов» и изменений не должно быть. Самым опасным своим маршрутом инструкторы назвали реку Вижай. В туристической компании «Золотой компас» заявили, что первый сплав планируют провести уже 14 апреля, так как погода позволяет это сделать. Остальные туры начнутся на первомайских праздниках. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье установилась аномально теплая погода. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +20 градусов.