Австралия вводит санкции против куратора российской экономики

07 апреля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Австралия введет санкции против главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия введет санкции против еще 67 россиян из-за спецоперации на Украине. Среди них — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом заявила министр иностранных дел Мэрис Пейн. «Под санкции попадут вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие высокопоставленные чиновники, а также начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев», — передает РБК слова главы МИДа Австралии Мэрис Пейн. После этого число подсанкционных российских физических и юридических лиц в Австралии приблизится к 600. Ранее сообщалось, что власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Также были введены санкции против российских Вооруженных Сил и их командования. Ограничения коснулись и Фонда национального благосостояния России, Министерства финансов РФ и в целом всех государственных структур России, ответственных за выпуск или управление суверенным долгом. Также пакет санкций введен против 22 российских журналистов. Среди них — главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводиться после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Австралия введет санкции против еще 67 россиян из-за спецоперации на Украине. Среди них — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом заявила министр иностранных дел Мэрис Пейн. «Под санкции попадут вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие высокопоставленные чиновники, а также начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев», — передает РБК слова главы МИДа Австралии Мэрис Пейн. После этого число подсанкционных российских физических и юридических лиц в Австралии приблизится к 600. Ранее сообщалось, что власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Также были введены санкции против российских Вооруженных Сил и их командования. Ограничения коснулись и Фонда национального благосостояния России, Министерства финансов РФ и в целом всех государственных структур России, ответственных за выпуск или управление суверенным долгом. Также пакет санкций введен против 22 российских журналистов. Среди них — главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводиться после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида.