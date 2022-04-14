Петросян обиделся на Соловьева из-за слов о юмористах. «Безобразие так говорить»

14 апреля 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Евгений Петросян обиделся на Владимира Соловьева за пренебрежительное отношение к юмористам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян раскритиковал декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова за пренебрежительное отношение к юмористам. Последний в эфире шоу Журналиста Владимира Соловьева заявил, что юмористы уехали из страны после начала спецоперации на Украине. «Несколько раз в передаче Соловьева я видел рассуждения Виталия Третьякова, патриота нашей страны — в чем я к нему сердечно присоединяюсь. При этом из его уст я слышал слова, мол, „вот эти юмористы“. Так пренебрежительно он говорил. Из этого можно понять, что все мы, юмористы, не очень хорошие люди. Я не хочу опротестовывать или говорить, что я очень хороший. Нет! Но, справедливости ради, нельзя говорить обо всех юмористах, что они уехали, что они не переживают за свою страну. Это что это такое происходит? Безобразие так говорить», — заявил Петросян в интервью «Пул №3». Юморист Максим Галкин, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, уехал из России вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой. Спецоперация проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Российский лидер заявлял, что приоритет армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян раскритиковал декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова за пренебрежительное отношение к юмористам. Последний в эфире шоу Журналиста Владимира Соловьева заявил, что юмористы уехали из страны после начала спецоперации на Украине. «Несколько раз в передаче Соловьева я видел рассуждения Виталия Третьякова, патриота нашей страны — в чем я к нему сердечно присоединяюсь. При этом из его уст я слышал слова, мол, „вот эти юмористы“. Так пренебрежительно он говорил. Из этого можно понять, что все мы, юмористы, не очень хорошие люди. Я не хочу опротестовывать или говорить, что я очень хороший. Нет! Но, справедливости ради, нельзя говорить обо всех юмористах, что они уехали, что они не переживают за свою страну. Это что это такое происходит? Безобразие так говорить», — заявил Петросян в интервью «Пул №3». Юморист Максим Галкин, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, уехал из России вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой. Спецоперация проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Российский лидер заявлял, что приоритет армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.