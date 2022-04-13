Надвигающийся циклон принесет холод в Пермский край

В Перми ожидаются сильный ветер, дожди, мокрый снег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Антициклон, с которым была связана очень теплая погода в Пермском крае в начале недели, сейчас разрушается. На смену ему прибывает холодный воздух. Синоптики пермского ГИС центра ПГНИУ предупреждают, что пик заморозков придется на выходные.

«В ночь на субботу (16 апреля), когда арктическая воздушная масса с севера распространится на всю территорию края, ожидаются небольшие, по северу умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, и похолодание до -2…+1 градуса. Днем температура воздуха не превысит +2…+5», — говорится на сайте центра.

Ночью 15 апреля на юге и в центральных районах Прикамья еще сохранится тепло. Утром и во второй половине дня ожидаются дожди, возможно, грозы. Днем зона осадков сместится на север края. 17 апреля похолодание усилится. Ночью в Перми температура опустится до -5 градусов, на севере края до -10. Днем на большей части региона сохранится сухая погода при температуре от +2 до +5. На юге возможен мокрый снег. Синоптики прогнозируют новые вторжения арктического воздуха на Урал, похолодание может оказаться продолжительным.