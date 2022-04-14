Сенатор от ХМАО стал в два раза богаче и купил «Запорожец»

Сенаторы от ХМАО отчитались о доходах за 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федерации от правительства ХМАО Эдуард Исаков заработал за 2021 год 12,6 млн рублей. Годом ранее его заработок составил 5,6 млн рублей. Также сенатора приобрел автомобиль ЗАЗ-968М. Сведения о доходах членов СФ размещены на сайте государственного органа.

«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Исакова Эдуарда Владимировича 12 619 388 рублей», — сказано в документе. Сенатор, согласно декларации, продал один земельный участок и сейчас владеет двумя участками и двумя домами. У него появился автомобиль ЗАЗ-968М, а также по-прежнему остается мотоцикл BMW F850GS. На правах пользования у сенатора находится три квартиры. Жена Исакова за 2021 год также увеличила заработок — до 2,8 млн рублей.

«Запорожец» Исаков приобрел летом минувшего года. На 34-летней машине, как он сам рассказал в социальных сетях, сенатор проехал путь от Екатеринбурга до ХМАО. Тогда он провел ряд встреч в региональном правительстве и городской администрации.

Второй сенатор Совета Федерации от ХМАО, Александр Новьюхов, заработал меньше. Он отчитался о доходе в 5,4 млн рублей. В распоряжении сенатора, совместно с супругой и сыном, имеется одна квартира, а также еще одна квартира на правах пользования. Из транспортных средств Новьюхов владеет автомобилем «Тойота» RAV 4, снегоходом, снегоболотоходом и прицепом.

Ранее URA.RU писало, что в 2020 году доход Эдуарда Исакова составил 5,6 млн рублей. А доход тогда еще действующего сенатора Юрия Важенина составил 51,5 млн рублей.

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