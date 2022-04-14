Сенатор от ХМАО стал в два раза богаче и купил «Запорожец»

Член Совета Федерации от правительства ХМАО Эдуард Исаков заработал за 2021 год 12,6 млн рублей. Годом ранее его заработок составил 5,6 млн рублей. Также сенатора приобрел автомобиль ЗАЗ-968М. Сведения о доходах членов СФ размещены на сайте государственного органа.
«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Исакова Эдуарда Владимировича 12 619 388 рублей», — сказано в документе. Сенатор, согласно декларации, продал один земельный участок и сейчас владеет двумя участками и двумя домами. У него появился автомобиль ЗАЗ-968М, а также по-прежнему остается мотоцикл BMW F850GS. На правах пользования у сенатора находится три квартиры. Жена Исакова за 2021 год также увеличила заработок — до 2,8 млн рублей.
«Запорожец» Исаков приобрел летом минувшего года. На 34-летней машине, как он сам рассказал в социальных сетях, сенатор проехал путь от Екатеринбурга до ХМАО. Тогда он провел ряд встреч в региональном правительстве и городской администрации.
Второй сенатор Совета Федерации от ХМАО, Александр Новьюхов, заработал меньше. Он отчитался о доходе в 5,4 млн рублей. В распоряжении сенатора, совместно с супругой и сыном, имеется одна квартира, а также еще одна квартира на правах пользования. Из транспортных средств Новьюхов владеет автомобилем «Тойота» RAV 4, снегоходом, снегоболотоходом и прицепом.
Ранее URA.RU писало, что в 2020 году доход Эдуарда Исакова составил 5,6 млн рублей. А доход тогда еще действующего сенатора Юрия Важенина составил 51,5 млн рублей.
Член Совета Федерации от правительства ХМАО Эдуард Исаков заработал за 2021 год 12,6 млн рублей. Годом ранее его заработок составил 5,6 млн рублей. Также сенатора приобрел автомобиль ЗАЗ-968М. Сведения о доходах членов СФ размещены на сайте государственного органа. «Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Исакова Эдуарда Владимировича 12 619 388 рублей», — сказано в документе. Сенатор, согласно декларации, продал один земельный участок и сейчас владеет двумя участками и двумя домами. У него появился автомобиль ЗАЗ-968М, а также по-прежнему остается мотоцикл BMW F850GS. На правах пользования у сенатора находится три квартиры. Жена Исакова за 2021 год также увеличила заработок — до 2,8 млн рублей. «Запорожец» Исаков приобрел летом минувшего года. На 34-летней машине, как он сам рассказал в социальных сетях, сенатор проехал путь от Екатеринбурга до ХМАО. Тогда он провел ряд встреч в региональном правительстве и городской администрации. Второй сенатор Совета Федерации от ХМАО, Александр Новьюхов, заработал меньше. Он отчитался о доходе в 5,4 млн рублей. В распоряжении сенатора, совместно с супругой и сыном, имеется одна квартира, а также еще одна квартира на правах пользования. Из транспортных средств Новьюхов владеет автомобилем «Тойота» RAV 4, снегоходом, снегоболотоходом и прицепом. Ранее URA.RU писало, что в 2020 году доход Эдуарда Исакова составил 5,6 млн рублей. А доход тогда еще действующего сенатора Юрия Важенина составил 51,5 млн рублей.