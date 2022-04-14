В СК установили причину гибели пермского шахтера

15 апреля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

В СК проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках следователи установили предварительную причину гибели шахтера. Об этом 16 апреля URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 15 апреля 2022 года, в ночное время при производстве работ по зачистке забоя в шахте ствола вышло из строя устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, находясь под высоким давлением воздуха, попала по двум рабочим», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате один из рабочих получил травму головы и скончался на месте происшествия. Второй рабочий получил травмы различной степени и был госпитализирован. В настоящее проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Березниках следователи установили предварительную причину гибели шахтера. Об этом 16 апреля URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 15 апреля 2022 года, в ночное время при производстве работ по зачистке забоя в шахте ствола вышло из строя устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, находясь под высоким давлением воздуха, попала по двум рабочим», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате один из рабочих получил травму головы и скончался на месте происшествия. Второй рабочий получил травмы различной степени и был госпитализирован. В настоящее проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.