14 апреля 2022

В СК установили причину гибели пермского шахтера

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В СК проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии Фото:

В Березниках следователи установили предварительную причину гибели шахтера. Об этом 16 апреля URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что 15 апреля 2022 года, в ночное время при производстве работ по зачистке забоя в шахте ствола вышло из строя устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, находясь под высоким давлением воздуха, попала по двум рабочим», — заявили в пресс-службе ведомства.

В результате один из рабочих получил травму головы и скончался на месте происшествия. Второй рабочий получил травмы различной степени и был госпитализирован.

В настоящее проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Березниках следователи установили предварительную причину гибели шахтера. Об этом 16 апреля URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. «Предварительно установлено, что 15 апреля 2022 года, в ночное время при производстве работ по зачистке забоя в шахте ствола вышло из строя устройство по задувке горной породы. В результате металлическая часть устройства, находясь под высоким давлением воздуха, попала по двум рабочим», — заявили в пресс-службе ведомства. В результате один из рабочих получил травму головы и скончался на месте происшествия. Второй рабочий получил травмы различной степени и был госпитализирован. В настоящее проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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