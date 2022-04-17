Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

18 апреля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Челябинской области обещают дожди и пожары одновременно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Высокая пожарная опасность объявлена в Челябинской области на фоне резкого потепления. Экстренное предупреждение об этом распространили 18 апреля синоптики. «В восточных районах Челябинской области 18—19 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность. Она соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении регионального ЦГМС. Дополнительно осложнит ситуацию сильный ветер, способный разгонять пламя — его порывы будут достигать 12 метров в секунду. При этом предупреждение опубликовано на фоне прогнозирующихся дождей. Они начнутся в ночь на 19 апреля и будут идти с перерывами до утра 21 апреля. Осадки прогнозируются на фоне потепления: днем 19 апреля температура вырастет до 13 градусов тепла, а 20 апреля — уже до плюс 22 градусов. Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Высокая пожарная опасность объявлена в Челябинской области на фоне резкого потепления. Экстренное предупреждение об этом распространили 18 апреля синоптики. «В восточных районах Челябинской области 18—19 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность. Она соответствует IV классу горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении регионального ЦГМС. Дополнительно осложнит ситуацию сильный ветер, способный разгонять пламя — его порывы будут достигать 12 метров в секунду. При этом предупреждение опубликовано на фоне прогнозирующихся дождей. Они начнутся в ночь на 19 апреля и будут идти с перерывами до утра 21 апреля. Осадки прогнозируются на фоне потепления: днем 19 апреля температура вырастет до 13 градусов тепла, а 20 апреля — уже до плюс 22 градусов.