На строительство моста через Обь претендуют два подрядчика

20 апреля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Строительство второго моста через Обь должно начаться в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На строительство второго моста через Обь претендуют два подрядчика. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев. «Вчера мы завершили прием заявок. Две заявки поступили. Итоги планируем подводить 22 апреля, а в мае заключать договор. Соответственно, идем к реализации проекта», — сообщил Ислаев. Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова пожурила другого заместителя — Романа Генкеля за то, по условиям контракта авансирование работ по строительству моста через Обь составляет всего 10%, в то время как по многим другим госзакупкам эта цифра достигает половины размера контрактов. На сайте госзакупок указано, что стоимость второго моста через Обь составляет почти 62,5 млрд рублей. Возведение мостового перехода планируется в районе Сургута. Протяженность объекта с четырехполосным движением составит 1,76 км, вместе с подходами к нему — 45,56 км. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

На строительство второго моста через Обь претендуют два подрядчика. Об этом URA.RU сообщил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев. «Вчера мы завершили прием заявок. Две заявки поступили. Итоги планируем подводить 22 апреля, а в мае заключать договор. Соответственно, идем к реализации проекта», — сообщил Ислаев. Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова пожурила другого заместителя — Романа Генкеля за то, по условиям контракта авансирование работ по строительству моста через Обь составляет всего 10%, в то время как по многим другим госзакупкам эта цифра достигает половины размера контрактов. На сайте госзакупок указано, что стоимость второго моста через Обь составляет почти 62,5 млрд рублей. Возведение мостового перехода планируется в районе Сургута. Протяженность объекта с четырехполосным движением составит 1,76 км, вместе с подходами к нему — 45,56 км. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.