FT: заявление Джонсона о России создало раскол на Западе

Слова Джонсона идут вразрез единой риторике G7 по спецоперации на Украине Фото: president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон расколол «единый фронт» риторики стран «Большой семерки», заявив о возможной победе России в спецоперации на Украине. Статью об этом опубликовала британская газета Financial Times.

«Его заявление было первым признанием крупного западного лидера в том, что Россия может победить в спецоперации, и знаменует собой значительный сдвиг в его собственной риторике по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад. Это также противоречит единому фронту, который демонстрировали лидеры G7», — пишет издание.

Ранее премьер-министр Британии заявил, что победа России в специальной операции на Украине является «реалистичной вероятностью». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию, призванную освободить территории республик Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил РФ направлены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Выполняя боевые задачи, сообщает Минобороны РФ, российские военные ликвидировали два склада боеприпасов, пункт управления и два пункта скопления живой силы и техники в районе города Попасная, передает «Ридус».

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