Свердловчане обвинили воспитателя в избиении детей в садике. «Заклеивает скотчем рты»

26 апреля 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Девочка просила родителей никому не говорить о происходящем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В муниципальном детсаду Екатеринбурга разгорается скандал. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. По словам родителей, от рук воспитателя пострадали и другие дети. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал отец девочки Андрей. «Я случайно узнал о том, что приходится терпеть моему ребенку. В родительском чате. Не поверил. Начал расспрашивать дочку. Она молчала несколько дней, а потом разревелась и сказала, что воспитатель больно шлепает, а иногда заклеивает рот скотчем», — говорит отец Ксении Андрей. Девочка просила родителей никому не говорить о происходящем, так как воспитатель запугивала детей и требовала, чтобы они молчали и никому не жаловались. По словам мужчины, другие воспитанники детского сада также подверглись неправомерным действиям со стороны воспитателя. «Из родительского чата я узнал, что и другие дети подвергались насильственным действиям со стороны воспитателя. Некоторые родители подтвердили факт насилия, но предлагали не поднимать шум, так как до выпуска из детсада остался всего месяц-полтора. Это, конечно, недопустимо. Нельзя молчать. Наши дети уйдут, придут другие и все продолжится», — возмущается горожанин. Мужчина решил обратиться за разъяснениями к заведующей МБДОУ «Детский сад № 539». Он предоставил руководителю учреждения и скриншоты, где родители рассказывали об издевательствах над их детьми. «Седьмого апреля прошло собрание „конфликтной комиссии“, где присутствовали 9 человек. Воспитатель Ирина Сокурова и заведующая детсадом Светлана Бельченко стали отрицать какие-либо факты насилия. Но я уже знал, что они обратились к родителям с просьбой не поднимать шумиху и, так сказать, „замять“ конфликт. Член комиссии мне сказал: „Влупите разочек своей дочке“. Предложение бить ребенка дома, чтобы в садике он вел себя хорошо и тогда его не будут бить воспитатели, лично у меня вызвало шок!», — делится Андрей. Не добившись каких-либо действий от руководства детского сада, мужчина был вынужден перевести дочку в другой садик. «Чтобы избежать дальнейшего давления на моего ребенка, я был вынужден перевести дочку в другой сад. Мы также обратились к психологу, чтобы помочь ребенку и привести в норму ее эмоциональное состояние. Боюсь представить, что будет с остальными детьми. Круговая порука и безнаказанность до добра не доведут», — сказал Андрей. Мужчина обратился в департамент образования Екатеринбурга с заявлением, но на его просьбу провести проверку никто не отреагировал. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к заведующей МБДОУ «Детский сад № 539». На телефонный звонок никто не ответил. Также агентство попыталось связаться с уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, но и там на звонок корреспондента никто не ответил. В департаменте образования Екатеринбурга не удалось получить оперативный комментарий. Если ребенок говорит и жалуется, что воспитатель бьет его, то выясните у него подробности: Узнайте точно, что ребенок подразумевает под словом «бьет». Кончено, не имеет значение, насколько сильно и по какому месту воспитатель била ребенка. Рукоприкладство неприветливо в любом виде. Стоит насторожиться, даже если ребенка просто шлепнули по попе;

Расспросите ребенка, как часто происходили подобные ситуации. Так как он не сможет еще сказать точно ответ на этот вопрос — каждый день спрашивайте его об этом и прикидывайте сами насколько часто в детском саду воспитатель била детей;

Узнайте, бьет ли воспитатель других детей. ВАЖНО! Если вы увидели следы побоев, обязательно обратитесь в ПДН отдела полиции, предварительно приложив акт освидетельствования снятых побоев. На время выяснения обстоятельств старайтесь не водить ребенка в сад. Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжается больше двух лет. Если вы подверглись оскорблениям или буллингу, либо столкнулись с любой другой угрозой безопасности, вы всегда можете сообщить нам об этом напрямую. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В муниципальном детсаду Екатеринбурга разгорается скандал. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. По словам родителей, от рук воспитателя пострадали и другие дети. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал отец девочки Андрей. «Я случайно узнал о том, что приходится терпеть моему ребенку. В родительском чате. Не поверил. Начал расспрашивать дочку. Она молчала несколько дней, а потом разревелась и сказала, что воспитатель больно шлепает, а иногда заклеивает рот скотчем», — говорит отец Ксении Андрей. Девочка просила родителей никому не говорить о происходящем, так как воспитатель запугивала детей и требовала, чтобы они молчали и никому не жаловались. По словам мужчины, другие воспитанники детского сада также подверглись неправомерным действиям со стороны воспитателя. «Из родительского чата я узнал, что и другие дети подвергались насильственным действиям со стороны воспитателя. Некоторые родители подтвердили факт насилия, но предлагали не поднимать шум, так как до выпуска из детсада остался всего месяц-полтора. Это, конечно, недопустимо. Нельзя молчать. Наши дети уйдут, придут другие и все продолжится», — возмущается горожанин. Мужчина решил обратиться за разъяснениями к заведующей МБДОУ «Детский сад № 539». Он предоставил руководителю учреждения и скриншоты, где родители рассказывали об издевательствах над их детьми. «Седьмого апреля прошло собрание „конфликтной комиссии“, где присутствовали 9 человек. Воспитатель Ирина Сокурова и заведующая детсадом Светлана Бельченко стали отрицать какие-либо факты насилия. Но я уже знал, что они обратились к родителям с просьбой не поднимать шумиху и, так сказать, „замять“ конфликт. Член комиссии мне сказал: „Влупите разочек своей дочке“. Предложение бить ребенка дома, чтобы в садике он вел себя хорошо и тогда его не будут бить воспитатели, лично у меня вызвало шок!», — делится Андрей. Не добившись каких-либо действий от руководства детского сада, мужчина был вынужден перевести дочку в другой садик. «Чтобы избежать дальнейшего давления на моего ребенка, я был вынужден перевести дочку в другой сад. Мы также обратились к психологу, чтобы помочь ребенку и привести в норму ее эмоциональное состояние. Боюсь представить, что будет с остальными детьми. Круговая порука и безнаказанность до добра не доведут», — сказал Андрей. Мужчина обратился в департамент образования Екатеринбурга с заявлением, но на его просьбу провести проверку никто не отреагировал. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к заведующей МБДОУ «Детский сад № 539». На телефонный звонок никто не ответил. Также агентство попыталось связаться с уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, но и там на звонок корреспондента никто не ответил. В департаменте образования Екатеринбурга не удалось получить оперативный комментарий. Если ребенок говорит и жалуется, что воспитатель бьет его, то выясните у него подробности: ВАЖНО! Если вы увидели следы побоев, обязательно обратитесь в ПДН отдела полиции, предварительно приложив акт освидетельствования снятых побоев. На время выяснения обстоятельств старайтесь не водить ребенка в сад. Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжается больше двух лет. Если вы подверглись оскорблениям или буллингу, либо столкнулись с любой другой угрозой безопасности, вы всегда можете сообщить нам об этом напрямую.