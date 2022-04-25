В митинге в поддержку спецоперации принял участие вице-губернатор Анатолий Векшин (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 25 апреля прибыли участники Всероссийского автопробега «Zа мир без нацизма». В знак поддержки спецоперации вице-губернатор Анатолий Векшин и депутаты заксобрания области Алексей Денисенко и Анатолий Еремин сели в автомобиль «Волгу» класса ретро и приняли участие в патриотической акции.

«Автопробег „Zа мир! Труд! Май!“, „Zа мир без нацизма!“ стартовал из Владивостока 12 апреля. Его главная идея — поддержать человека труда, российскую армию и действия президента страны Владимира Путина», — сообщили URA.RU в Федерации профсоюзов области.

Участники автопробега устроили на Площади Революции митинг, в котором приняли участие челябинские випы: вице-губернатора Векшин и депутаты ЗСО Денисенко и Еремин. После завершения патриотического флэшмоба все трое сели в ретро-автомобиль «Волга» и поехали в составе автоколонны по центральным улицам Челябинска.

Как отметили в региональном профсоюзе, после Челябинска основные участники автопробега направятся в Екатеринбург, где встретятся с участниками из других городов. Потом они направятся до Москвы, проезжая Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и другие крупные города.

1 мая на Красной площади в Москве автопробег присоединится к профсоюзному шествию. А 9 мая колонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане пройдут праздничные мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к жителям страны. В своей речи он заявил о необходимости провести спецоперацию на Украине. Путин заявил, что у РФ нет планов завоевать и оккупировать Украину. Задача — защитить русскоязычное население. Российская сторона в апреле объявила, что на Украине началась вторая стадия спецоперации.

Анатолий Векшин, Денисенко и Анатолий Еремин выступили в поддержку российской армии Федерация профсоюзов Челябинской области

Участников автопробега пришли поддержать сотни жителей Федерация профсоюзов Челябинской области

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