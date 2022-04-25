25 апреля 2022

В Нижневартовске предложили назвать Донбасской одну из новых улиц

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Виды города. Нижневартовск, ислам, мусульмане, город нижневартовск, религия, соборная мечеть
В Нижневартовске обсуждают названия новых улиц Фото:

Власти Нижневартовска предлагают назвать одну из новых городских улиц — Донбасская. Соответствующий опрос на тему появился в официальном паблике администрации Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте».

«Нижневартовский совет по топонимике проводит опрос среди жителей города по присвоению наименований улицам, которые расположены в кварталах №40 и №41. Сбор мнений проходит на платформе обратной связи», — указано в посте. Один из вариантов названий — улица Донбасская и проезд Донбасский. Принять участие в опросе можно до 4 мая. Однако пока среди опрошенных нижневартовцев лидирует другой вариант. Жители склоняются к тому, чтобы улица и проезд носили название Юбилейная.

Ранее URA.RU сообщало о других способах поддержки жителей Донбасса в Югре. Житель Пойковского Василий Хлыбов объявил о том, что собирается пробежать марафон до Ханты-Мансийска.

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Власти Нижневартовска предлагают назвать одну из новых городских улиц — Донбасская. Соответствующий опрос на тему появился в официальном паблике администрации Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте». «Нижневартовский совет по топонимике проводит опрос среди жителей города по присвоению наименований улицам, которые расположены в кварталах №40 и №41. Сбор мнений проходит на платформе обратной связи», — указано в посте. Один из вариантов названий — улица Донбасская и проезд Донбасский. Принять участие в опросе можно до 4 мая. Однако пока среди опрошенных нижневартовцев лидирует другой вариант. Жители склоняются к тому, чтобы улица и проезд носили название Юбилейная. Ранее URA.RU сообщало о других способах поддержки жителей Донбасса в Югре. Житель Пойковского Василий Хлыбов объявил о том, что собирается пробежать марафон до Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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