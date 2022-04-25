В Нижневартовске предложили назвать Донбасской одну из новых улиц

26 апреля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске обсуждают названия новых улиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Нижневартовска предлагают назвать одну из новых городских улиц — Донбасская. Соответствующий опрос на тему появился в официальном паблике администрации Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте». «Нижневартовский совет по топонимике проводит опрос среди жителей города по присвоению наименований улицам, которые расположены в кварталах №40 и №41. Сбор мнений проходит на платформе обратной связи», — указано в посте. Один из вариантов названий — улица Донбасская и проезд Донбасский. Принять участие в опросе можно до 4 мая. Однако пока среди опрошенных нижневартовцев лидирует другой вариант. Жители склоняются к тому, чтобы улица и проезд носили название Юбилейная. Ранее URA.RU сообщало о других способах поддержки жителей Донбасса в Югре. Житель Пойковского Василий Хлыбов объявил о том, что собирается пробежать марафон до Ханты-Мансийска. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти Нижневартовска предлагают назвать одну из новых городских улиц — Донбасская. Соответствующий опрос на тему появился в официальном паблике администрации Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте». «Нижневартовский совет по топонимике проводит опрос среди жителей города по присвоению наименований улицам, которые расположены в кварталах №40 и №41. Сбор мнений проходит на платформе обратной связи», — указано в посте. Один из вариантов названий — улица Донбасская и проезд Донбасский. Принять участие в опросе можно до 4 мая. Однако пока среди опрошенных нижневартовцев лидирует другой вариант. Жители склоняются к тому, чтобы улица и проезд носили название Юбилейная. Ранее URA.RU сообщало о других способах поддержки жителей Донбасса в Югре. Житель Пойковского Василий Хлыбов объявил о том, что собирается пробежать марафон до Ханты-Мансийска.