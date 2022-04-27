Двух пермяков обвинили в жестоких убийствах 18-летней давности

Двух жителей Краснокамска обвинили в жестоких убийствах со сроком давности Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Два жителя Краснокамска Пермского края предстанут перед судом по обвинению в убийствах, совершенных в 1999 и 2004 годах с особой жестокостью. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

«Обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление)», — цитирует материалы обвинения сайт следственного комитета. Преступления долгое время находились в категории нераскрытых. Чтобы выйти на подозреваемых, следователи провели более 20 экспертиз, допросили десятки свидетелей.

В сентябре 1999 года один из подозреваемых, по версии следствия, напал на женщину возле городской школы и несколько раз ткнул ее ножом, после чего забрал деньги. Потерпевшая умерла от ран в больнице. Другой эпизод случился в апреле 2004 года. Оба фигуранта дела были в квартире знакомой. Следователи считают, что там один из них изнасиловал женщину. Затем был задушен сожитель потерпевшей, после чего женщину тоже задушили на глазах ее ребенка, чтобы она не сообщила о преступлениях.

Дело передали в суд. За совершение особо тяжких преступлений ранее судимым подозреваемым мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что молодой убийца ребенка получил тюремный срок. Также пермяка задержали по подозрению в убийстве женщины.

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