Движение будет перекрыто с 20:00 27 апреля до четырех утра
Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для репетиции парада Победы. URA.RU составило подробную карту на 27 апреля.
Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Движение закроют с 20:00 27 апреля до четырех утра следующего дня. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта.
Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский