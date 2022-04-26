26 апреля 2022

Центр Екатеринбурга перекроют для репетиции парада Победы. Карта

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Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург , военная техника, техника, парад победы, 9 мая, танк, репетиция парада победы
Движение будет перекрыто с 20:00 27 апреля до четырех утра Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для репетиции парада Победы. URA.RU составило подробную карту на 27 апреля.

Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Движение закроют с 20:00 27 апреля до четырех утра следующего дня. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта.

Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.

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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для репетиции парада Победы. URA.RU составило подробную карту на 27 апреля. Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Движение закроют с 20:00 27 апреля до четырех утра следующего дня. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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