Торговый центр оцеплен сотрудниками Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента», расположенного на бульваре Гагарина. Об этом рассказал читатель URA.RU, ставший очевидцем произошедшего.

«У „Ленты“ на бульваре Гагарина неизвестный оставил рюкзак. Сейчас магазин не работает, сотрудники Росгвардии внутрь никого не впускают», — объяснил очевидец. В пресс-службе Управления МВД по городу Перми на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ответ на запрос в пресс-службу министерства территориальной безопасности края также не последовал.

Ранее неизвестный сообщил о минировании торгового центра «Эспланада» в Перми. Ответственность взяла на себя запрещенная в России радикальная неонацистская группировка «М.К.У». Она же несколько раз пыталась сорвать работу ТРЦ «Спешиlove» в Перми, присылая на электронную почту администрации торгово-развлекательного центра ложные сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве.

Вход в гипермаркет «Лента оцеплен сотрудниками Росгвардии Фото: читатель URA.RU

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«Бдительные граждане увидели бесхозный рюкзак, и, как и положено, сообщили об этом охране. Из здания было эвакуировано около ста человек, до проверки рюкзака кинологами. Угрозы не обнаружено, хозяин забытого случайно рюкзака нашелся», — пояснили URA.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В минтербезопасности также напомнили о необходимости сообщать по номеру 102 или 112 в случае обнаружения бесхозных предметов, и не проверять их самостоятельно.