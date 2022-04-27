Путин назначил судей в Пермском крае

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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Указ о назначении судей подписал президент РФ Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Кудымкарского городского суда Кудымову Оксану Геннадьевну, заместителем председателя Кунгурского городского суда Третьякову Марию Владимировну», — сообщается в документе. Этим же указом судьей Пермского краевого суда назначена Светлана Негаева.

В Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском районных судах Перми на должности судей назначены Ольга Милашевич, Богдан Зуев, Наталья Лепихина, Татьяна Мейлер. Судьей Пермского райсуда назначен Алексей Симкин, а Чердынского — Ксения Ярославцева.

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Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Кудымкарского городского суда Кудымову Оксану Геннадьевну, заместителем председателя Кунгурского городского суда Третьякову Марию Владимировну», — сообщается в документе. Этим же указом судьей Пермского краевого суда назначена Светлана Негаева. В Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском районных судах Перми на должности судей назначены Ольга Милашевич, Богдан Зуев, Наталья Лепихина, Татьяна Мейлер. Судьей Пермского райсуда назначен Алексей Симкин, а Чердынского — Ксения Ярославцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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