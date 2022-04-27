Путин назначил судей в Пермском крае

Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Кудымкарского городского суда Кудымову Оксану Геннадьевну, заместителем председателя Кунгурского городского суда Третьякову Марию Владимировну», — сообщается в документе. Этим же указом судьей Пермского краевого суда назначена Светлана Негаева.
В Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском районных судах Перми на должности судей назначены Ольга Милашевич, Богдан Зуев, Наталья Лепихина, Татьяна Мейлер. Судьей Пермского райсуда назначен Алексей Симкин, а Чердынского — Ксения Ярославцева.
Президент России Владимир Путин назначил судей федеральных судов в Пермском крае. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Кудымкарского городского суда Кудымову Оксану Геннадьевну, заместителем председателя Кунгурского городского суда Третьякову Марию Владимировну», — сообщается в документе. Этим же указом судьей Пермского краевого суда назначена Светлана Негаева. В Ленинском, Орджоникидзевском, Свердловском районных судах Перми на должности судей назначены Ольга Милашевич, Богдан Зуев, Наталья Лепихина, Татьяна Мейлер. Судьей Пермского райсуда назначен Алексей Симкин, а Чердынского — Ксения Ярославцева.