В многоэтажке Екатеринбурга загорелась квартира. В ней жили дед-инвалид его дочь и внук

28 апреля 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Пострадал 82-летний инвалид. Он был госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге произошел пожар в захламленной квартире на Мамина-Сибиряка, 54. Об этом сообщают ИА «Ночные новости». «Пожар начался из-за возгорания домашних вещей. Пострадал хозяин квартиры — 82-летний мужчина-инвалид. Он был госпитализирован в больницу №40 с отравлением угарным газом», — передает информационное агентство. По предварительным данным, дочь дедушки и ее сын пытались вытащить пострадавшего из квартиры. Самостоятельно он выйти не мог, поскольку прикован к костылям. Из-за сильного задымления родственники не смогли ему помочь. Сотрудники свердловского МЧС эвакуировали 28 человек, пятеро спасено с помощью спасательных устройств. Пожар был успешно ликвидирован. Дом на Мамина-Сибиряка, 54 в момент пожара Фото: ИА «Ночные новости» Захламленная квартира, в которой проживает 82-летний мужчина Фото: ИА «Ночные новости» Последствия после пожара Фото: ИА «Ночные новости» Бардак в квартире Фото: ИА «Ночные новости» Сотрудникам свердловского МЧС удалось успешно ликвидировать пожар Фото: ИА «Ночные новости» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге произошел пожар в захламленной квартире на Мамина-Сибиряка, 54. Об этом сообщают ИА «Ночные новости». «Пожар начался из-за возгорания домашних вещей. Пострадал хозяин квартиры — 82-летний мужчина-инвалид. Он был госпитализирован в больницу №40 с отравлением угарным газом», — передает информационное агентство. По предварительным данным, дочь дедушки и ее сын пытались вытащить пострадавшего из квартиры. Самостоятельно он выйти не мог, поскольку прикован к костылям. Из-за сильного задымления родственники не смогли ему помочь. Сотрудники свердловского МЧС эвакуировали 28 человек, пятеро спасено с помощью спасательных устройств. Пожар был успешно ликвидирован.