В Екатеринбурге произошел пожар в захламленной квартире на Мамина-Сибиряка, 54. Об этом сообщают ИА «Ночные новости».
«Пожар начался из-за возгорания домашних вещей. Пострадал хозяин квартиры — 82-летний мужчина-инвалид. Он был госпитализирован в больницу №40 с отравлением угарным газом», — передает информационное агентство.
По предварительным данным, дочь дедушки и ее сын пытались вытащить пострадавшего из квартиры. Самостоятельно он выйти не мог, поскольку прикован к костылям. Из-за сильного задымления родственники не смогли ему помочь. Сотрудники свердловского МЧС эвакуировали 28 человек, пятеро спасено с помощью спасательных устройств. Пожар был успешно ликвидирован.
Дом на Мамина-Сибиряка, 54 в момент пожара
Фото: ИА «Ночные новости»
Захламленная квартира, в которой проживает 82-летний мужчина
Фото: ИА «Ночные новости»
Последствия после пожара
Фото: ИА «Ночные новости»
Бардак в квартире
Фото: ИА «Ночные новости»
Сотрудникам свердловского МЧС удалось успешно ликвидировать пожар
В Екатеринбурге произошел пожар в захламленной квартире на Мамина-Сибиряка, 54. Об этом сообщают ИА «Ночные новости». «Пожар начался из-за возгорания домашних вещей. Пострадал хозяин квартиры — 82-летний мужчина-инвалид. Он был госпитализирован в больницу №40 с отравлением угарным газом», — передает информационное агентство. По предварительным данным, дочь дедушки и ее сын пытались вытащить пострадавшего из квартиры. Самостоятельно он выйти не мог, поскольку прикован к костылям. Из-за сильного задымления родственники не смогли ему помочь. Сотрудники свердловского МЧС эвакуировали 28 человек, пятеро спасено с помощью спасательных устройств. Пожар был успешно ликвидирован.