27 апреля 2022

В многоэтажке Екатеринбурга загорелась квартира. В ней жили дед-инвалид его дочь и внук

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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, многоэтажный дом, пожар, балкон, пожарные
Пострадал 82-летний инвалид. Он был госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом Фото:

В Екатеринбурге произошел пожар в захламленной квартире на Мамина-Сибиряка, 54. Об этом сообщают ИА «Ночные новости».

«Пожар начался из-за возгорания домашних вещей. Пострадал хозяин квартиры — 82-летний мужчина-инвалид. Он был госпитализирован в больницу №40 с отравлением угарным газом», — передает информационное агентство.

По предварительным данным, дочь дедушки и ее сын пытались вытащить пострадавшего из квартиры. Самостоятельно он выйти не мог, поскольку прикован к костылям. Из-за сильного задымления родственники не смогли ему помочь. Сотрудники свердловского МЧС эвакуировали 28 человек, пятеро спасено с помощью спасательных устройств. Пожар был успешно ликвидирован.

Дом на Мамина-Сибиряка, 54 в момент пожара
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Захламленная квартира, в которой проживает 82-летний мужчина
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Последствия после пожара
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Бардак в квартире
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Сотрудникам свердловского МЧС удалось успешно ликвидировать пожар
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В Екатеринбурге произошел пожар в захламленной квартире на Мамина-Сибиряка, 54. Об этом сообщают ИА «Ночные новости». «Пожар начался из-за возгорания домашних вещей. Пострадал хозяин квартиры — 82-летний мужчина-инвалид. Он был госпитализирован в больницу №40 с отравлением угарным газом», — передает информационное агентство. По предварительным данным, дочь дедушки и ее сын пытались вытащить пострадавшего из квартиры. Самостоятельно он выйти не мог, поскольку прикован к костылям. Из-за сильного задымления родственники не смогли ему помочь. Сотрудники свердловского МЧС эвакуировали 28 человек, пятеро спасено с помощью спасательных устройств. Пожар был успешно ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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