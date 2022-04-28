В правительстве ХМАО внедряют новую систему борьбы с коррупцией

В правительстве ХМАО начнут тщательнее следить за доходам чиновников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В правительстве ХМАО внедряется информационная система «Посейдон», которая позволит в автоматизированном виде обрабатывать налоговые декларации чиновников на предмет сокрытия доходов. Об этом сообщается в telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

«Подключение к системе даст нам более широкие возможности в сфере профилактики коррупционных правонарушений. Совместно с Депинформтехнологий Югры мы уже работаем над выполнением необходимых технических требований», — отметил директор депгосслужбы Югры Александр Деменко.

Сотрудники департамента заканчивают внедрение информационной системы для автоматизированной загрузки справок государственных и муниципальных служащих о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, которая позволит ускорить обработку и анализ деклараций. Указ о внедрении ГИС «Посейдон» подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации уже опубликовали свои доходы за 2021 год. Самым богатым оказался председатель комитета по энергетике нижней палаты парламента — Павел Завальный. Его заработок составил порядка 38 млн рублей.