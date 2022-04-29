Главные улицы Екатеринбурга перекроют ради военных. Карта

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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военная техника на марше, репетиция парада
Екатеринбургские военные будут репетировать парад Победы Фото:

Для репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют основные центральные улицы, а также всю улицу Московскую. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 29 апреля.

Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Также будет перекрыта вся Московская улица, по которой проедет военная техника к центру города.

Также дороги будут перекрывать 5-7 и 9 мая на 15 улицах Екатеринбурга в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта.

Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.

Перекрытия 29 апреля с 20:00 до 4 утра следующего дня
Перекрытия 29 апреля с 20:00 до четырех утра следующего дня

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Для репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют основные центральные улицы, а также всю улицу Московскую. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 29 апреля. Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Также будет перекрыта вся Московская улица, по которой проедет военная техника к центру города. Также дороги будут перекрывать 5-7 и 9 мая на 15 улицах Екатеринбурга в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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