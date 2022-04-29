Главные улицы Екатеринбурга перекроют ради военных. Карта

29 апреля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские военные будут репетировать парад Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU Для репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют основные центральные улицы, а также всю улицу Московскую. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 29 апреля. Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Также будет перекрыта вся Московская улица, по которой проедет военная техника к центру города. Также дороги будут перекрывать 5-7 и 9 мая на 15 улицах Екатеринбурга в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая. Перекрытия 29 апреля с 20:00 до 4 утра следующего дня URA.RU Перекрытия 29 апреля с 20:00 до четырех утра следующего дня URA.RU URA.RU URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Для репетиции парада Победы в Екатеринбурге перекроют основные центральные улицы, а также всю улицу Московскую. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 29 апреля. Перекрытие коснется улицы Бориса Ельцина, проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Также будет перекрыта вся Московская улица, по которой проедет военная техника к центру города. Также дороги будут перекрывать 5-7 и 9 мая на 15 улицах Екатеринбурга в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Из-за закрытия движения будут изменены маршруты общественного транспорта. Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая.