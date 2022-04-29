Кремль не хочет иметь отношение к конфликту Куйвашева и Соловьева

29 апреля 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Кремль не хочет иметь отношения к конфликту журналиста Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту URA.RU в ходе конференц-колла. Полемика между Соловьевым и Куйвашевым возникла из-за резкого высказывания журналиста — он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Нет, мы не следили [за конфликтом], честно говоря. Никак не хотели бы иметь к этому отношение и как-то комментировать», — заявил Дмитрий Песков. Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» в ходе интервью с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. По мнению журналиста, в городе много граждан оппозиционных взглядов. В ответ Куйвашев призвал Соловьева «следить за своим языком». Он напомнил, что в Екатеринбурге любят именно таких людей. Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». После этого в поддержку уральской столицы и Куйвашева выступили некоторые его замы, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и экс-глава региона Эдуард Россель.