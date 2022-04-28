Пермячкам бесплатно сделают профессиональный макияж в ТЦ

29 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Можно сделать красивый макияж и пойти на вечеринку Фото: Марина Молдавская © URA.RU В пермских торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета» женщинам будут бесплатно делать макияж профессиональные визажисты. Такая акция пройдет в рамках бьюти-дней от сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко». Об этом сообщили на странице бренда в социальной сети «ВКонтакте». «Все желающие могут найти визажистов на бьюти-зонах в магазинах „Золотое Яблоко“ в своем городе. Получить красивый макияж можно будет с 12:00 до 20:00», — указано в посте. Создавать макияж визажисты будут женщинам в порядке живой очереди. Акция будет действовать до 1 мая включительно. Второй магазин сети «Золотое яблоко» открылся в ТЦ «iMALL Эспланада» в феврале. Это одна из крупнейших компаний в России, продающих парфюмерию и косметику. Магазины сети открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и других городах. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В пермских торговых центрах «iMALL Эспланада» и «Планета» женщинам будут бесплатно делать макияж профессиональные визажисты. Такая акция пройдет в рамках бьюти-дней от сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко». Об этом сообщили на странице бренда в социальной сети «ВКонтакте». «Все желающие могут найти визажистов на бьюти-зонах в магазинах „Золотое Яблоко“ в своем городе. Получить красивый макияж можно будет с 12:00 до 20:00», — указано в посте. Создавать макияж визажисты будут женщинам в порядке живой очереди. Акция будет действовать до 1 мая включительно. Второй магазин сети «Золотое яблоко» открылся в ТЦ «iMALL Эспланада» в феврале. Это одна из крупнейших компаний в России, продающих парфюмерию и косметику. Магазины сети открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и других городах.