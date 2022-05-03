Соратника пермского экс-губернатора включили в санкционные списки

Все депутаты госдумы от Пермского края попали под санкции ЕС, Японии, США и Австралии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия включила в санкционные списки бывшего министра культуры Пермского края, депутата госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду!» Николая Новичкова. Документ опубликован на сайте правительства страны. Николай Новичков возглавлял министерство культуры в период «культурной революции», которую пытался организовать в Прикамье экс-губернатор Олег Чиркунов.

«Николай Владимирович Новичков. Дата рождения — 24 декабря 1974 года. Гражданство — русский. Депутат государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Первый пакет санкций Австралия приняла еще 23 февраля. Николай Новичков не вошел в те списки, поскольку, по его словам, накануне заседания, где депутаты выступили с обращением к президенту о признании ДНР и ЛНР, ушел на больничный с коронавирусом. Но под ратификацией соглашения он подпись поставил.

Николай Новичков заявил URA.RU, что к санкциям относится спокойно. «Ну что поделать…. Видимо, никогда не увижу Большой барьерный риф. Обойдусь. А они лишатся моих денег: турист — это всегда инвестор», — отметил Новичков.

По его словам, включение в разного рода санкционные списки — «это даже не укол, так….». «Есть удары и посерьезнее. Против нашего старшего товарища [вице-спикера ГД] Александра Бабакова в США завели уголовное дело. А это уже Интерпол и так далее. Мы к этому тоже скоро придем, конечно. Понятно, что это никого не остановит. Но наши „западные партнеры“ будут персонально наблюдать за каждым государственным деятелем, которые сейчас активно защищают наши национальные интересы», — отметил Новичков.

В санкционные списки ЕС, США, Австралии и Японии попали все депутаты Госдумы от Пермского края. Санкции вводятся на фоне вынужденной спецоперации РФ по прекращению геноцида русских на Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, истинной целью санкций является «отмена России».

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