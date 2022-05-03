В Перми резко подешевели фрукты и овощи

Фрукты и овощи снизились в цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Пермские продуктовые сети после майских праздников объявили удешевлении овощей и фруктов. Почти во всех сетях сейчас большие скидки. Редакция URA.RU выяснила, где выгоднее всего приобрести эту категорию продуктов.

«Во всех сетях сейчас „поставили на скидку“ томаты и огурцы. Скидки составляют от 13 до 50%. На фрукты тоже во многих магазинах установили скидки, но на разные», — рассказал корреспондент URA.RU.

В сети «Перекресткок» со скидкой начали продавать бананы — за 85.99 рублей вместо 98.99. Сильнее подешевел грейпфрут красный — 119,90 рублей вместо 209,90. Также, подешевели апельсины и продаются по цене 89,90 вместо 139,90. Из овощей цена снизилась на капусту белокочанную раннюю — 94,90 рублей вместо 109,90 рублей за килограмм.

В «Семье» можно приобрести томаты свежие тепличные по цене 199.90 рублей, огурцы — по 129.90 рублей. Лук стал стоить 47.90 рублей за килограмм, а картофель — 39.90 рублей. Подешевели яблоки «Грушовка». Их можно купить за 99.90 рублей. В «Ленте» груша сезонная теперь продается по 189,99 вместо 252,69 рублей, а капуста пекинская — по 129,99 вместо 168,49 рублей.

В сети «Магнит» самые выгодные цены на огурцы и помидоры. Огурцы среднеплодные пупырчатые стоят 74 рубля вместо 150 рублей за килограмм, гладкие огурцы — 63 вместо 115 рублей. Помидоры — по 85 рублей вместо 120 рублей. В «Пятерочке» огурцы тоже сильно подешевели: короткоплодные можно приобрести по цене 85 рублей вместо 169,99. Томаты желтые — по 125 рублей вместо 249,99. Также в этой сети на 13% подешевели апельсины, яблоки, киви, а мандарины — на 22%.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермских магазинах стали продавать дешевую клубнику. А сахар появился во всех сетях и снизился в цене.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам