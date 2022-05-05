По данным gismeteo, температура воздуха в городе — один градус тепла
Жители разных районов Екатеринбурга сообщают о том, что идет снег. Читатели URA.RU из центра, Академического и Втузгородка делятся фотографиями, как мокрый снег заметает улицы.
О снежных осадках жители нескольких свердловских городов начали сообщать вечером 5 мая, ночью снег добрался до Екатеринбурга. Синоптики предсказывали, что в регионе будут обильные осадки и сильный ветер. По данным сервиса gismeteo, температура воздуха в городе составляет +1 градус. URA.RU публикует подборку видео и фотографий снежных улиц из разных районов Екатеринбурга.
Снег на Луначарского
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