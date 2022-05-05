05 мая 2022

На майский Екатеринбург обрушился снегопад. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, непогода, климат, метель, пурга, буран. Челябинск, снегопад, непогода, метель, пурга, климат, буран
По данным gismeteo, температура воздуха в городе — один градус тепла Фото:

Жители разных районов Екатеринбурга сообщают о том, что идет снег. Читатели URA.RU из центра, Академического и Втузгородка делятся фотографиями, как мокрый снег заметает улицы.

О снежных осадках жители нескольких свердловских городов начали сообщать вечером 5 мая, ночью снег добрался до Екатеринбурга. Синоптики предсказывали, что в регионе будут обильные осадки и сильный ветер. По данным сервиса gismeteo, температура воздуха в городе составляет +1 градус. URA.RU публикует подборку видео и фотографий снежных улиц из разных районов Екатеринбурга.

Снег на Луначарского
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Жители разных районов Екатеринбурга сообщают о том, что идет снег. Читатели URA.RU из центра, Академического и Втузгородка делятся фотографиями, как мокрый снег заметает улицы. О снежных осадках жители нескольких свердловских городов начали сообщать вечером 5 мая, ночью снег добрался до Екатеринбурга. Синоптики предсказывали, что в регионе будут обильные осадки и сильный ветер. По данным сервиса gismeteo, температура воздуха в городе составляет +1 градус. URA.RU публикует подборку видео и фотографий снежных улиц из разных районов Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...