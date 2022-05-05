На Свердловскую область надвигается шторм

05 мая 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Спасатели сообщили, что вместе с сильным ветром могут пройти дожди и снегопады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 метра в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «6 мая местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится на официальном сайте ведомства. Также там предупредили о сильных осадках — свердловчан ждет дождь и мокрый снег. Спасатели предупредили, что во время шторма нельзя проводить работы на высоте и выходить в туристические походы. Если свердловчане столкнулись с сильным ветром на улице, им стоит спрятаться в здании, добавили в МЧС. Свердловчанам стоит убрать лишние вещи из дворов и с балконов. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала, что в Свердловскую область до 8 мая придет непогода. По ее словам, в горных районах возможны снегопады. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 метра в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «6 мая местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится на официальном сайте ведомства. Также там предупредили о сильных осадках — свердловчан ждет дождь и мокрый снег. Спасатели предупредили, что во время шторма нельзя проводить работы на высоте и выходить в туристические походы. Если свердловчане столкнулись с сильным ветром на улице, им стоит спрятаться в здании, добавили в МЧС. Свердловчанам стоит убрать лишние вещи из дворов и с балконов. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала, что в Свердловскую область до 8 мая придет непогода. По ее словам, в горных районах возможны снегопады.