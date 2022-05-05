На Свердловскую область надвигается шторм

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Восьмой день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - начало демонтажа забора. Екатеринбург, небо, город екатеринбург, туча над городом
Спасатели сообщили, что вместе с сильным ветром могут пройти дожди и снегопады Фото:

В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 метра в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«6 мая местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится на официальном сайте ведомства. Также там предупредили о сильных осадках — свердловчан ждет дождь и мокрый снег.

Спасатели предупредили, что во время шторма нельзя проводить работы на высоте и выходить в туристические походы. Если свердловчане столкнулись с сильным ветром на улице, им стоит спрятаться в здании, добавили в МЧС. Свердловчанам стоит убрать лишние вещи из дворов и с балконов.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала, что в Свердловскую область до 8 мая придет непогода. По ее словам, в горных районах возможны снегопады.

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В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 метра в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «6 мая местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится на официальном сайте ведомства. Также там предупредили о сильных осадках — свердловчан ждет дождь и мокрый снег. Спасатели предупредили, что во время шторма нельзя проводить работы на высоте и выходить в туристические походы. Если свердловчане столкнулись с сильным ветром на улице, им стоит спрятаться в здании, добавили в МЧС. Свердловчанам стоит убрать лишние вещи из дворов и с балконов. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала, что в Свердловскую область до 8 мая придет непогода. По ее словам, в горных районах возможны снегопады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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