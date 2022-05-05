05 мая 2022

Города Свердловской области засыпает снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещали, что в регионе выпадут сильные осадки Фото:

В регион пришли заморозки. Жители Невьянска, Кировграда и Новоуральска (Свердловская область) делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц.

«На Урал вернулась зима. А какая у вас погода?», — написали в сообществе «Екатеринбург — Серов Online» в соцсети «ВКонтакте». К нему прикрепили фотографии из Невьянска и Новоуральска, где выпал снег. Telegram-канал «Екатское чтиво» публикует фотографии заснеженного Кировграда.

Ранее синоптики сообщали, что в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В Екатеринбурге снега нет, но идет дождь. Из-за этого цены на такси в городе выросли в несколько раз.

Заснеженный Кировград
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По данным сервиса gismeteo, температура воздуха в Кировграде +2 градуса
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В Невьянске тоже заморозки
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Снег выпал и в Новоуральске
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В регион пришли заморозки. Жители Невьянска, Кировграда и Новоуральска (Свердловская область) делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц. «На Урал вернулась зима. А какая у вас погода?», — написали в сообществе «Екатеринбург — Серов Online» в соцсети «ВКонтакте». К нему прикрепили фотографии из Невьянска и Новоуральска, где выпал снег. Telegram-канал «Екатское чтиво» публикует фотографии заснеженного Кировграда. Ранее синоптики сообщали, что в Свердловской области ожидаются обильные осадки и сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В Екатеринбурге снега нет, но идет дождь. Из-за этого цены на такси в городе выросли в несколько раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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